Great British terug op tt-circuit Assen

Assen – Great British is in 2017 weer terug op de kalender en wel op zondag 11 juni op het TT Circuit Assen. Dan vindt, in samenwerking met de Historische Auto Ren Club (HARC), de Historic Assen Trophy plaats, met een drietal aansprekende raceklassementen.

De Historic Assen Trophy is na een aantal jaren afwezigheid weer terug op het TT Circuit Assen. Waar Zandvoort al jaren een vaste baken is met de State of Art Historic Zandvoort Trophy zal Assen ook weer op de kalender staan. Dit evenement wordt georganiseerd door de Historische Auto Ren Club (HARC) in samenwerking met 402 Automotive.

Naast racegeweld op het circuit kun je op de paddocks genieten van een Concours d’Elegance, de mooiste klassiekers en youngtimers van merkenclubs, standhouders, muziek en entertainment en nog veel meer.

Concours d’Elegance

Het circuit leent zich bij uitstek voor tal van leuke activiteiten. Op het programma staat in ieder geval een Concours d’Elegance, waar u met uw klassieker meedingt naar de hoogste eer in uw klasse, of misschien wel de eretitel Best of Show. De deelnemende auto’s zullen door enkele ervaren juryleden worden beoordeeld onder leiding van registertaxateur Dennis Rietveld.

Maak kans op een van de bekers! Doe mee en show je auto heel de dag op het speciale concourspaviljoen. Aanmelden kan ter plaatse bij het podium van het Concours d’Elegance op de paddock. Maar je kan je auto ook van te voren al aanmelden, via deze link.

Clubpaddock

Uiteraard nemen de clubs een belangrijke plaats in. Een groot deel van de paddock wordt weer ingericht voor tientallen auto- en merkenclubs die ons land rijk is. Je kunt hier honderden clubauto’s vinden, die een breed beeld van de British scene in Nederland weergeven.

MG Triumph Competition

De MG Triumph competition is een kampioenschap dat bestemd is voor een aantal gave oldtimers: MGB, MGBGT, MGB?GTV8, Midget & Sprites en Austin Healey’s. Het is betaalbare vorm ban autosport en is en daarom in trek bij de rijders die dit kampioenschap rijden. Elk jaar komen er zo’n 35 deelnemers per race aan de start en is er zoals het hoort altijd een stukje saamhorigheid onderling.

Great British vindt tegelijk plaats met de State of Art Historic Assen Trophy. Gedurende de dag zijn er verschillende raceklassen die aan de start komen op het circuit:

NK Touringcars en GT’s (’66 t/m ’81)

NK Touringcars en GT’s (’82 t/m ’90)

Meer informatie over deze klasse en de State of Art Historic Assen Trophy vind je terug op de www.historicassentrophy.nl.

Showpaddock

Tijdens Great British vind je de mooiste Engelse (klassieke) auto’s op de showpaddock. Denk je dat jouw auto een plaats verdient op deze paddocks ? Meld je aan en zorg ervoor dat je wel in het bezit ben van een paddockkaart, deze is te bestellen via www.greatbritish.nl/preselectie. De aanmeldingen die binnen komen tot en met zaterdag 10 juni 17.00 uur worden nog behandeld, daarna niet meer.

Vrij rijden: track time

Wat is er leuker dan met je eigen auto op het circuit te rijden ? Op 11 juni kun je dit zelf waar maken, je kunt dan tijdens Great British met je eigen auto een sessie van 20 minuten rijden voor slechts €40,-. Dit is de prijs in de voorverkoop, ter plaatse kost een deelnameticket €45,-.

Circuitrijden: parade

Een leuke manier om je auto of het circuit te leren kennen is het programma onderdeel Parade. Hier kun je met je eigen auto op een rustig tempo de baan verkennen.Voor slechts € 25,- (in de voorverkoop, ter plaatse € 30,-) kun je 20 minuten rijden op het circuit. Een helm is niet verplicht en 1 passagier is toegestaan.

Bedrijvenstraat

In de bedrijvenstraat kunnen liefhebbers terecht voor accessoires, kleding, en natuurlijk lifestyle. Met lege handen huiswaarts keren is er dan natuurlijk niet bij. Veel specialisten bieden hier hun producten aan, waardoor de kans groot is dat je iets vind waar je normaal lang naar moet zoeken.