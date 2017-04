The Great Liao in het Drents Museum een ware beleving

Assen – The Great Liao is de naam van de nieuwe tentoonstelling in het Drents Museum. Vanochtend was de perspreview en het woord Great omschrijft precies wat bezoekers kunnen verwachten: een grootse tentoonstelling. Het is de derde grote Chinese tentoonstelling in het museum.

Annabelle Birnie sprak de aanwezigen, waaronder een delegatie uit China, toe:

“Welkom op de steppe van Mongolië. Wij zijn er als Drents Museum bijzonder trots op, dat wij deze tentoonstelling hebben mogen organiseren en wij zijn verheugd dat de tentoonstelling ook hier staat. En dat komt, omdat we in de aanloop van deze tentoonstelling in de samenwerking echt hebben moeten doorpakken. Het was bijna zo, dat de tentoonstelling niet was doorgegaan, omdat er in Mongolië een heel belangrijke festiviteit is, waar ze de topstukken van de Liao-dynastie in een eigen museum wilden laten zien. Dat betekende dat een aantal maanden voordat we open zouden gaan, de belangrijkste objecten bijna werden terug getrokken uit de tentoonstelling”.

Men is vervolgens naar Mongolië vertrokken en ze zijn er in geslaagd om het gouden masker en de laarsjes van de prinses toch in de tentoonstelling te krijgen. Daarmee was het pas kort van tevoren geregeld dat deze tentoonstelling zo compleet in het museum te zien kon zijn. Annebelle noemt de tentoonstelling een ongelooflijk spectaculair stuk werk.

Aan deze tentoonstelling is wederom een catalogus verbonden. Het is de 8e catalogus in de reeks van archeologietentoonstellingen, zoals die in het Drents Museum zijn georganiseerd. Annabelle Birnie: “Het resultaat mag er zijn. Het boek geeft voldoende inzicht en antwoord op de Liao-dynastie, wat het precies inhield, waar het zich afspeelde en hoe deze dynastie uiteindelijk aan zijn einde is gekomen”.

Annabelle Birnie stond er ook met dubbele gevoelens: “Want zoals u misschien wel weet, ga ik het Drents Museum per 1 mei verlaten. Dit is de laatste keer dat ik u mag toespreken in deze hoedanigheid. En hoe anders kan het zijn dan met zo’n mooie archeologietentoonstelling”.

Conservator Vincent van Vilsteren laat weten dat de Liao een vrij onbekende cultuur is. Dat komt voor een deel omdat de geschiedenis ooit is beschreven door een Han-Chinees. Er werd denigrerend geschreven over de Liao, het zou een barbaarse cultuur zijn. Daardoor is er een negatief beeld ontstaan van de Liao-cultuur.

Bij de opgravingen van de laatste 40 jaar zijn er een aantal graftomben ontdekt van de elite van de Liao-cultuur. Daarbij is gebleken dat het een cultuur is die eigenlijk niet onder doet voor het klassieke China. Het is eigenlijk een heel hoogstaande cultuur.

Bijzonder aan deze tentoonstelling is, dat het een beeld geeft van een nomadenvolk dat is uitgegroeid tot een heel groot rijk. Van een heel kleine Nomadenstam hebben ze een rijk van wel 4.000 kilometer verkregen. “Dat is van het puntje van Schotland tot aan Egypte ongeveer. Een gigantisch rijk, dat maakt het heel bijzonder dat ze dit voor elkaar hebben gekregen, vooral voor een Nomadisch volk. De tentoonstelling, zoals wij die hier zien, is exclusief gemaakt voor het Drents Museum. Een aantal van de vondsten die hier te zien zijn, zijn wel al op reis geweest. In 2006 / 2007 is er een reizende tentoonstelling geweest in New York, Zurich en Keulen. Ook in Tokio en een paar andere musea in Japan zijn bepaalde stukken te zien geweest. En nu in Assen. Dus Assen schaart zich in een heel mooi rijtje. Daar zijn wij toch wel weer verrekte trots op”. De collectie bevat vondsten uit de tiende en elfde eeuw.

De tentoonstelling is een ware beleving voor de bezoeker. Op de vloer ligt een speciaal gemaakt tapijt en door de combinatie met de fotoprint aan de muur waant de bezoeker zich echt in Mongolië. Men kan een graftombe bezoeken, objecten bewonderen, informatie verkrijgen via digitale panelen etc. Tevens zal er een familieroute worden uitgezet. Men bezoekt geen tentoonstelling, men belééft het echt ! Harry Tupan: “Wij denken dat mensen hier echt blijven hangen”.

Drents Museum

Brink 1

9401 HS Assen

De tentoonstelling is vanaf zondag 23 april geopend voor publiek.

Foto’s en tekst: M. Babtist