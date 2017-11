Gulle gever schenkt Interzorg twintig iPods

Assen- Naar aanleiding van een bijzondere ontmoeting media oktober tijdens de Beursvloer van de Asser Uitdaging, heeft Interzorg een mooi cadeau ontvangen voor jonge cliënten met dementie: twintig iPods! Met de nieuwe iPods kan Interzorg nog meer cliënten hun mooiste muziekherinneringen laten herbeleven. Muziek werkt als een blikopener van het geheugen. Interzorg zet muziek daarom steeds vaker in als onderdeel van zorg en behandeling. Zo ondersteunt Interzorg mensen hun eigen leven voort te zetten, ook met muziek!

iPod-project

Uit onderzoek is gebleken dat muziek een positieve werking heeft op mensen met dementie. Het iPod-project is een van de muziekactiviteiten die Interzorg daarom inzet bij de zorg en behandeling van dementerende mensen. Het horen van muziek uit de kindertijd en de jong-volwassenheid kan bij mensen met dementie herinneringen oproepen aan gelukkige momenten uit hun leven.

Het iPod-project is overgekomen uit Amerika, via de stichting ‘Music and Memory’. Het houdt in dat mensen met dementie een persoonlijke afspeellijst van liedjes krijgen aangeboden via een iPod. Deze lijst wordt samengesteld in overleg met de cliënt en de naasten. Het is van belang dat muziek gekozen wordt waar prettige herinneringen aan kleven: de schooltijd, de eerste liefde, een mooie dag in mei, een zomerhit of fijne dansmuziek. Interzorg is met het iPod-project gestart in Interzorg De Wijde Blik en De Slingeborgh in Assen. Ook twintig cliënten van Interzorg Nieuw Graswijk krijgen nu zo’n iPod aangeboden.

Muziek als speerpunt

Interzorg biedt cliënten nog veel meer aan op het gebied van muziek. Zo beschikt Interzorg inmiddels over drie geheugenkoren: in De Wijde Blik en De Slingeborgh in Assen en De Hullen in Roden. Zingen is een manier van communiceren voor mensen met dementie. De herkenning van het lied stimuleert een deel van het geheugen. Mensen blijken zich tijdens het zingen meer te herinneren doordat ze een ander deel van het geheugen aanspreken. Ook zorgt het zingen voor een bewustere ademhaling. Dit kan ontspannend werken voor het lichaam.

Daarnaast biedt Interzorg op vaste momenten op de dag ‘Radio Remember’ aan. ‘Radio Remember’ is belevingsradio voor ouderen met dementie (70+), en zorgt voor plezier, rust en ontspanning. Het is een online radiostation en daardoor alleen digitaal te ontvangen via de computer. Elke dag, van acht uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds, wordt muziek gedraaid in de huiskamers die gericht is op ouderen met dementie. De muziek gaat ongeveer zestig jaar terug in de tijd. Muziek uit de late kindertijd en de pubertijd is dominant aanwezig in het geheugen en is een feest van herkenning voor mensen met dementie. De zender is te vinden via: www.radio-remember.nl. Ook thuiswonenden kunnen een abonnement nemen op dit radiostation.

Thema-avond ‘muziek als blikopener van het geheugen’

Mensen die meer willen weten over het effect van muziek op mensen met dementie, zijn van harte welkom tijdens de Interzorg thema-avond op 8 november 2017, vanaf 19.30 uur in Interzorg De Hullen in Roden. Muziekspecialisten Gonny van der Laan en Willem Fledderus vertellen er dan alles over.

