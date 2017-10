ASSEN – Op 21 en 22 oktober wordt het autorace seizoen op een spectaculaire wijze afgesloten tijdens de Hankook Finaleraces op het TT-Circuit van Assen!

Na races in Duitsland, Oostenrijk en België en Engeland keren de Supercar Challenge en de GT & Prototype Challenge weer terug in Nederland. Het TT- Circuit van Assen is het decor voor de grote ontknoping! Wie worden de nieuwe kampioenen van 2017!

Benelux TCR en SMP Formule 4 kampioenschap

Naast deze twee, van oorsprong Nederlandse raceklassen, worden ook de kampioenschappen beslist in het Benelux TCR toerwagen kampioenschap en het Internationale SMP Formule 4 Championship.

Het programma garandeert een mooie mix van races zoals de Formule 4 wagens vol met zeer jonge talenten zoals de 18-jarige Nederlander Bent Viscaal en de 16-jarige Deense aanvoerder in het kampioenschap Christiaan Lundgaard.

Le Mans prototypes

In de GT & Prototype Challenge powered by Hankook komen de snelste GT ‘s in actie met motoren tot 700PK gecombineerd met de Le Mans achtige Prototypes zoals de LMP3 van de gebroeders Hauser en de lichtere maar niet minder spectaculaire Praga’s

Supercar Challenge

In de Supercar Challenge powered by Hankook vinden we een vol veld met Porsche Cup GT’s, BMW Silhouetten en toerwagens voor een semi-endurance race over 60 minuten met een verplichte pitstop.

Het TCR toerwagen kampioenschap, rijdt op zondag de laatste 4 sprintraces over telkens 20 minuten met een staande start, spektakel verzekerd dus.

Een bezoek aan de paddock, het binnen terrein van het circuit, is zeker de moeite waard. Alle teams houden “open huis” en ook voor de kleinste bezoekers zijn er tal van activiteiten waaraan gratis gebruik gemaakt kan worden.

Voor alle raceklassen is dit dé afsluiting van het seizoen waar de kampioenen bekend zullen worden en tevens een mooi familie evenement voor jong en oud!