Het Open Nederlands Kampioenschap Poker 2017

ASSEN – De voorrondes van het Open Nederlands Kampioenschap Poker (ONK Poker) 2017 zijn weer begonnen. Alle Assenaren die wel van een potje poker houden, kunnen 21 april hun pokerkunsten laten zien in Beilen, of op één van de 125 andere locaties in Nederland.

Het ONK Poker

Het ONK Poker is het grootste pokerkampioenschap van Nederland. Meer dan 8.000 pokerspelers uit heel het land spelen mee. De toegankelijkheid van het pokertoernooi maakt dat het ONK Poker zo populair is, want zelfs pokerliefhebbers die nog maar net zijn begonnen met pokeren kunnen hun geluk hier beproeven. Het kampioenschap bestaat uit drie fases: de voorrondes, de halve finales en de finale. De voorrondes vinden plaats van januari t/m mei in 126 horecagelegenheden en sportkantines verdeeld over het hele land. In juni zullen de halve finales gespeeld worden, en voor de datum van de finale zullen we nog even geduld moeten hebben, deze is namelijk nog niet bekend.

De pokervariant die tijdens het ONK Poker wordt gespeeld, is Texas Hold ´em No Limit. Andere belangrijke informatie over het toernooi: 15.000 punten als startstack, blindlevels van 15 minuten, de winnaar gaat naar de landelijke finale, de beste 5 procent gaat naar de halve finale en de beste 6 tot 10 procent krijgt een wildcard voor de halve finale.

Voorronde in Beilen

Op 21 april om 20.00 uur zal in Café Bar ´t Zwaantje in Beilen de voorronde van het ONK Poker voor Midden-Drenthe plaatsvinden. Alle geïnteresseerden in dit toernooi kunnen zich zowel online als ter plaatse inschrijven. De kosten voor de online inschrijving bedragen 12,5 euro, ter plaatse zal dit 15 euro zijn. Meer informatie over de inschrijving voor het toernooi is op deze pagina te vinden.

Goede voorbereiding op het ONK Poker

