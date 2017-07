Historische activiteiten rond 120 jaar Vanderveen

Assen – Een spetterende historische zomer in Warenhuis Vanderveen. Twee maanden lang is er van alles te beleven rond 120 jaar Vanderveen in Assen. In samenwerking met de Asser Historische Vereniging worden diverse activiteiten georganiseerd, van speciale afleveringen van de talkshow Asser Praat tot aan fotopresentaties over veranderingen in Assen. Alles draait rond de stamtafel in het hart van het warenhuis.

Vanaf dinsdagmiddag 4 juli is middenin Warenhuis Vanderveen in de buurt van de roltrap een stamtafel te vinden met allerlei leuke informatie over historisch Assen en 120 jaar Vanderveen. Een memory-spel, een tentoonstelling over het warenhuis, een mini-expositie over het water in Assen, een speciaal tijdschrift over Vanderveen, allerlei informatie van de Asser Historische Vereniging en elke week een nieuwe quiz.

Vrijwillig(st)ers van de Asser Historische Vereniging zijn in juli en augustus elke middag dat het warenhuis geopend is (met uitzondering van de maandagmiddagen) bij de stamtafel aanwezig van 13.00 tot 17.00 uur. Schuif een middag aan, bekijk en lees de interessante spullen, blader door het Waterboek van Assen, duik in de geschiedenis van Warenhuis Vanderveen, maak de quiz. Elke week is er een cadeaubon van € 15,- te winnen.

Op de woensdagmiddagen worden om 14.00 uur speciale activiteiten georganiseerd:

Woensdag 12 juli

In de Buningzaal, een fotopresentatie, waarmee u een wandeling maakt langs het water in Assen van vroeger en nu.

Woensdag 19 juli

In de Buningzaal, een kleintje Asser Praat, de succesvolle talkshow van Bernd Otter en Kars Klok.

Woensdag 26 juli

Een bijzondere gids van Ghost Tours Assen neemt u mee langs griezelige plekken in de stad (verzamelen bij de stamtafel)

Woensdag 2 augustus

In de Buningzaal, een fotopresentatie Assen verandert.

Woensdag 9 augustus

Bernd Otter en Kars Klok verzorgen in de Buningzaal opnieuw een kleintje Asser Praat

Woensdag 16 augustus

De gids van Ghost Tours Assen komt dappere deelnemers ophalen bij de stamtafel

Woensdag 23 augustus

Fotopresentatie met een wandeling langs het water op herhaling

Woensdag 30 augustus

Er zijn maar liefst twee activiteiten: de fotopresentatie Assen verandert in de Buningzaal en een stadswandeling onder leiding van een gids van de Asser Historische Vereniging (verzamelen bij de stamtafel).

Deelname aan de activiteiten is gratis. De stamtafel is tot en met donderdag 31 augustus in Warenhuis Vanderveen te vinden.

