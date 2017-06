Huiswerkbegeleiding Assen: “Van school naar Lia”

Assen – Loopt je kind vast met huiswerk maken of toetsen voorbereiden ? Huiswerkbegeleiding Assen kan hiermee helpen of ondersteunen. Soms hebben kinderen even een duwtje in de rug nodig of een handvat om verder te kunnen. Een stukje extra uitleg en persoonlijke aandacht, dat kan het verschil maken tussen blijven zitten of overgaan naar de volgende klas.

Jarenlange ervaring

Lia de Ruiter was jarenlang werkzaam in het onderwijs. In 2011 is ze gestopt met lesgeven en een logische vervolgstap was op den duur een eigen huiswerkinstituut; Huiswerkbegeleiding Assen. Het bloed kroop toch waar het niet gaan kan. Of anders gezegd: Het lesgeven zit Lia in het bloed. Ze heeft ervaring genoeg met het lesgeven, mede doordat ze zich heeft gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen die extra zorg nodig hebben. Ook heeft ze lesgegeven aan de Internationale Schakelklas (ISK) van het dr. Nassaucollege.

Van school naar Lia

Lia: “Het werken in het onderwijs, het waren hele bijzondere jaren, in positieve zin. Ik heb veel geleerd, ook van andere culturen, van andere mensen. Het waren fantastische jaren, geweldig!”. Hier spreekt een vrouw die lesgeven als een passie ziet. Een kind begeleiden, over de drempel helpen en weer met veel vertrouwen naar de toekomst laten kijken. Dat is de kracht van Lia. Huiswerkbegeleiding Assen is geen verlengstuk van school. Zoals haar man zei: : “Je gaat niet van school naar school, maar je gaat van school naar Lia”. En dat geeft precies de sfeer in de studeerkamer aan.

Ontspannen sfeer

In het midden van die kamer staat een mooie ronde tafel. Geen strakke schoolbanken. Lia wil een ontspannen sfeer creëren. “Het kind moet op zijn of haar gemak zijn”. Boeken zijn er uiteraard wel in overvloed te vinden, over allerlei onderwerpen. Ze heeft onder andere lesgegeven in Nederlands en maatschappijleer, maar ze is bevoegd voor alle vakken vanwege de onderwijzersopleiding die ze destijds heeft gevolgd. “De oude kweekschool”, zegt Lia lachend, “Ik mocht in principe alles geven. Dat is nu niet meer zo met de opleidingen”.

Eén op éen begeleiding

Het sterke punt van Huiswerkbegeleiding Assen is het feit dat er één op één begeleiding is. “Je kunt niet in een uur tien leerlingen zo begeleiden als je één leerling alleen in een uur zou begeleiden”. Bij Lia is er persoonlijke aandacht voor de leerling. Er is ruimte voor verdieping van de stof en tijd voor een praatje.

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs

De huiswerkbegeleiding is mogelijk voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Cito-trainingen zijn mogelijk vanaf groep vijf. Het was aanvankelijk de bedoeling om begeleiding tot aan het voortgezet onderwijs op Havo-niveau te bieden, maar inmiddels heeft ze ook Atheneum-leerlingen uit de 3e en 4e klas. Bij die groep leerlingen gaat het niet altijd om het vakondersteunend deel. Het gaat vaak om structuur en het plannen.

NT2

Af en toe zitten er ook volwassenen aan de ronde tafel. Zij willen Nederlands willen leren, NT2, Nederlands als tweede taal. Lia: “Het is heel divers en dat maakt het ook zo leuk”

Flexibiliteit

Nog een voordeel van Huiswerkbegeleiding Assen : Vanaf negen uur in de ochtend is het al mogelijk om een afspraak in te plannen en dát zes dagen per week. Soms zelfs zeven dagen per week. Af en toe komt het voor dat een leerling zich graag op zondag nog even wil voorbereiden op een toets van maandag. Voor Lia geen probleem, zij is flexibel. “Als het niet anders kan, dan kom je maar”, is haar gedachte.

Zomerschool

Vanuit die gedachte is ze ook tijdens de zomervakantie beschikbaar voor het begeleiden van de leerlingen. Leerlingen gaan soms met de bekende hakken over de sloot naar de volgende klas, met dien verstande dat men naar een lager niveau wordt gezet indien de cijfers niet verbeteren. De zomervakantie is een mooie gelegenheid om de stof wat beter onder de knie te krijgen en goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar te beginnen. “Zes weken geen les betekent bovendien dat heel veel ook heel snel wegzakt. De basis voor het nieuwe schooljaar moet goed zijn”.

Vertrouwen

Lia ziet zichzelf niet als de juf die voor de klas staat. Samen met het kind probeert ze stappen voorwaarts te maken, in goed vertrouwen. Vertrouwen is belangrijk. Het kind moet vertrouwen krijgen in zichzelf, maar het kind moet ook vertrouwen hebben in Lia. Er moet een klik zijn. Daarom is een intakegesprek voor haar zo belangrijk. Ze wil eerst kijken of het klikt tussen haar en de leerling en pas daarna gaat ze verder. De menselijke benadering is voor haar heel belangrijk. Kinderen moeten het niet als straf zien dat ze bijles krijgen. Juist door de ontspannen sfeer nemen ze de stof beter in zich op.

“Gewoon Lia”

Via mond-tot-mondreclame weten ze haar te vinden. “Dat is goed en heel prettig”, aldus Lia, “Het is de kunst om eruit te halen wat erin zit. De kinderen komen hier graag en voelen zich echt op hun gemak. Dat vind ik nog steeds bijzonder. Ik wil ook niet dat ze mij mevrouw noemen of juf. Ik ben gewoon Lia”. Hierdoor krijgen leerlingen niet het gevoel dat ze naar bijles gaan en aan een tafeltje bij de juf zitten. Bij kinderen die ondersteuning nodig hebben is het zelfvertrouwen vaak al laag.

Op verzoek is het mogelijk om les te krijgen samen met een andere leerling. Kinderen die bij elkaar in de klas zitten spiegelen zich aan elkaar. Het kan dan een stimulans zijn om samen bijles te volgen. Lia is flexibel, er zijn veel dingen bespreekbaar.

Hart voor het vak

Huiswerkbegeleiding Assen, gevestigd in de binnenstad van Assen; trainingen en lessen voor volwassenen en kinderen, in een ontspannen sfeer en tegen schappelijke tarieven, gegeven door een vrouw met hart voor haar vak: Het onderwijs.

Voor meer informatie:

Telefoon 06 – 40 22 59 18

Email liaderuiter1@hotmail.com

Tekst: M. Babtist