IJsspeedwayer Jasper Iwema wil supporters mee laten racen in Thialf

ASSEN – “Steun mij, koop een spike uit mijn band en race op die manier met me mee over het ijs van Thialf! Na afloop van de race stuur ik je de spike als aandenken met een persoonlijke bedankkaart toe.”

Een spike waarop 31 maart aanstaande geracet wordt in Thialf kost € 25,00 en is één van de originele ‘givebacks’ die motorcoureur Jasper Iwema geeft aan ‘supporters’ via de website Wijzijnsport.nl.

Iwema stond 9 keer aan de start van de Duch TT in Assen in het WK motorwegrace en is naarstig op zoek naar financiële steun voor zijn ijsspeedwaydebuut op het ijs van Thialf op 31 maart aanstaande. Zo maakt iedere deelnemer aan de actie kans op VIP-kaarten voor diezelfde TT van Assen en is het zelfs mogelijk om op Iwema’s helm, pak of motor reclame te maken.

De voormalig GP-coureur over zijn campagne op Wijzijnsport.nl

“Ik wil fans en geïnteresseerden letterlijk en figuurlijk een onderdeel van mijn debuut in het WK IJsspeedway laten zijn tijdens de Roelof Thijs Bokaal races in het Thialf stadion van Heerenveen. En ik wil ze persoonlijk en op originele wijze laten merken hoe belangrijk die steun is. Ik zoek met deze actie financiële steun voor mijn deelname in Thialf en voor de mogelijkheid om mij met goed materiaal via trainingen in Zweden en Rusland verder te ontwikkelen. En ik hoop de sport, zeker nu het WK naar Heerenveen komt, bekender te maken bij een breder publiek waardoor het ook interessanter voor sponsoren zal worden.“

Wij zijn Sport

De kracht van sport is onomstreden. Sporters die het beste uit zichzelf willen halen, zorgen voor inspiratie en vermaak. Er is echter steeds minder budget om sportieve dromen te realiseren. Wij zijn Sport helpt sporters zelf in actie te komen en betrekt Nederlandse sportfans direct bij de dromen van sporters. Samen kunnen ze het mogelijk maken. Of het nu om een Olympische of Paralympische sport gaat, een individu of een team, een talent of een topper, Wij zijn Sport biedt hen een podium voor hun verhaal.

Jasper Iwema

De Drentse motorcoureur groeide op onder de rook van het TT-circuit en startte zijn carrière als 13-jarige op een ‘minibike’. 4 jaar later stond hij aan de start van de TT. Iwema werd na een ‘droogte’ van 15 jaar de eerste Nederlander die in de lichtste categorie van het wereldkampioenschap weer in de top 10 reed met als beste resultaat een zevende plek bij de Grand Prix van Le Mans in Frankrijk. Eind 2016 kondigde Iwema aan zijn carrière te vervolgen in een andere vorm van motorsport; ijsspeedway.

‘Ice Speedway’

In het WK ijsspeedway wordt op ijsbanen geracet wordt met 500 cc-motoren, met meer dan 200 ´spikes´ in elke band, met snelheden van meer dan 120 kilometer per uur. De coureurs kunnen daarbij niet remmen, maar moeten de motor door een combinatie van vermogen en grip over een ‘oval’ sturen. De Nederlandse ronde in het wereldkampioenschap werd jarenlang in Assen georganiseerd, maar vindt 31 maart aanstaande voor het eerst plaats in het vernieuwde Thialf stadion in Heerenveen.

Meer informatie? Klik hier!