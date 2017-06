Bij Innobikes Assen staat de klant al 70 jaar centraal !

Assen – Op donderdag 1 juni is het precies 70 jaar geleden dat Tweewielercentrum Brandsma en Boer zijn deuren opende aan de Oude Molenstraat 46 in Assen. Later was de speciaalzaak bekend onder de naam Jan Boer Tweewielers en tegenwoordig stapt u over de drempel van Innobikes Assen. Al die tijd is de zaak een begrip in Assen en omstreken. Wie jarig is viert feest, vindt eigenaar Michel Boer en dat gebeurt op 1, 2 én 3 juni.

Michel Boer is de derde generatie die aan het roer staat van het tweewielercentrum. De locatie is al die jaren niet veranderd, maar dat is niet te zeggen over de producten en het interieur van de winkel. Waar in de jaren ’40 enkel fietsen werden verkocht, is Innobikes Assen het centrum voor fietsen, e-bikes én scooters. Eigenaar Michel Boer vertelt: “We vinden het belangrijk om met de tijd mee te gaan en te innoveren. Er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden en die willen we onze klanten graag bieden”.

Op naar de 100!

Vanaf 2009 nam Boer het stokje over van zijn vader. Wie denkt dat Jan Boer van zijn rust aan het genieten is, heeft het mis. Vrijwel dagelijks is hij aanwezig en druk met het ophalen en bezorgen van scooters, fietsen en e-bikes. En of Michel zijn zoon het 100-jarig jubileum gaat organiseren? “De tijd zal het leren. Nu gaan we eerst vieren dat we al zo lang mogen adviseren op het gebied van e-bikes en scooters”, aldus Michel Boer.

Feestweekend

Ter ere van het jubileum halen Boer en zijn collega’s op 1, 2 en 3 juni alles uit de kast. “We organiseren zogenoemde testdagen. Op deze dagen kunnen klanten de vele mogelijkheden ervaren en verschillende types e-bikes testen.” Voor mensen die meer snelheid zoeken, staan vier Peugeot Django scooters klaar. Dat is niet het enige, want wie jarig is trakteert. Dus zijn er mooie acties voor de klanten. Wees van harte welkom op een van de testdagen aan de Oude Molenstraat 46 in Assen.

De klant centraal

Innobikes, de oudste fietsenwinkel van Assen, pakt dus goed uit tijdens hun jubileum. De klant staat hierbij centraal, zoals overigens altijd. “Een klant moet altijd tevreden zijn, service is gewoon heel belangrijk. Mocht er een keer een probleem zijn, dan moet je dat altijd netjes oplossen, hoe dan ook, in het belang van de klant”, aldus één van de medewerkers van Innobikes.

Vertrouwen

De klanten hebben vertrouwen in het bedrijf vanwege de manier waarop ze benaderd worden. Bij Innobikes wordt men vriendelijk begroet, er is een kopje koffie en alle tijd voor informatie en uitleg. Of men zich nu komt oriënteren of al bijna een keuze heeft gemaakt, het maakt voor de medewerkers geen verschil. Voor iedere klant is er tijd of wordt er tijd gemaakt. Men lokt de klanten niet met 10% korting, maar geeft liever goede gedegen voorlichting en service. Past het type fiets bij de klant ? Is de maat goed ? Is dit wat de klant wil ? Er wordt geluisterd naar de klant en van daaruit geadviseerd. Een goed advies is belangrijk en bepalend voor de uiteindelijke aankoop. Er zijn voorbeelden te noemen van klanten die puur oriënterend binnenstappen, maar vervolgens met een aankoopbon de zaak verlaten, zonder zelfs maar een proefrit te hebben gemaakt. Een teken dat het gevoel goed is en dat men prima is geïnformeerd.

De mensen van Innobikes stralen vertrouwen uit en in de zaak hangt een fijne sfeer. Het personeel is met een grote glimlach aan het werk en heeft oog voor de klant die binnenstapt. Een klant wil gezien en gehoord worden en dat beseffen de mensen van Innobikes heel goed. “Je moet doen waar je goed in bent en altijd in het belang van de klant”.

Een klant krijgen is niet moeilijk, een klant behouden wel. Innobikes slaagt hier prima in. De klant staat centraal, al 70 jaar !

Tekst: Rianne Post / Monique Babtist