Internationale Schakelklas ontvangt Gouden Schoolkantine Schaal 2017

Assen – De Internationale Schakelklas (ISK) van het Dr. Nassau College heeft vanochtend de Gouden Schoolkantine Schaal 2017 van het Voedingscentrum gekregen. Met deze schaal kan de ISK laten zien dat de schoolkantine gezond is ingericht. De kantine presenteert gezondere producten aantrekkelijk en opvallend. De makkelijke keuze is nu vooral gezond, en lekker natuurlijk.

“Het is vandaag een bijzonder moment”, zei locatiemanager Connie Vanderveen, “Wij zitten nu bijna één jaar in deze locatie aan de Merwedestraat, een prachtig mooi pand, maar wij wilden ook heel graag een gezonde kantine”. Men vindt het belangrijk dat de leerlingen gezond eten zodat ze goed kunnen leren. De school heeft de prijs gekregen omdat ze aandacht hebben voor het belang van gezond eten. “Fitness is belangrijk, sporten is belangrijk, leren is belangrijk en goed eten is ook heel belangrijk”.

Het Dr. Nassau College wil bijdragen aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. Een omgeving waarin gezond eten gemakkelijk beschikbaar is, draagt daaraan bij. Daarom is er een gezonde kantine, Johanna’s kantine, ingericht met een gezonde uitstraling en een gezond aanbod uit de Schijf van Vijf. In de burgerschapslessen leren de leerlingen over gezond eten en kiezen en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Hierbij wordt gewerkt volgens de nieuwe, verbeterde Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum in opdracht van het ministerie van VWS. Zo wordt de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Henk Nijmeijer, statenlid voor Groenlinks, reikte de prijs uit met de woorden: “Jullie zijn hier in Nederland gekomen om allerlei redenen. Hier op school zijn alle docenten en medewerkers om jullie allemaal te helpen om jullie eigen toekomst in te vullen in Nederland of misschien wel ergens anders. Daar moet je straks keuzes in maken. Misschien blijf je hier, misschien ga je een gezin stichten, of ga je trouwen, ga je werken. Maar al deze mensen hier willen heel hard werken aan jullie toekomst. Daar staan deze mensen garant voor. Maar bij een goede toekomst hoort ook een goede gezondheid. En daarom is het zo van belang om hier ook gezond te kunnen eten. Dat is een verantwoordelijkheid die deze school samen met jullie voelt. Gewoon gezond eten, want dat is belangrijk.

Gezondheid is namelijk een optelsom van gezond eten, bewegen en niet teveel stress. Die omgeving wil deze school, met al hun medewerkers, jullie bieden. Daarom vind ik het ook een hele grote eer dat twee medewerkers hier zo hard hebben gewerkt om jullie dat aan te kunnen bieden”.

De Gouden Schoolkantine Schaal 2017 werd overhandigd aan Johanna Nolles van Johanna’s Kantine. Johanna Nolles en Evelien Hoekstra werden samen in het zonnetje gezet door Connie Vanderveen vanwege hun betrokkenheid bij het project. Het is het eerste gouden bord dat in Assen in 2017 werd uitgereikt.

Na het officiële moment stonden er gezonde hapjes klaar voor de leerlingen en docenten. De dankbaarheid en betrokkenheid van de leerlingen bleek wel uit het feit dat men locatiemanager Connie Vanderveen na afloop nog persoonlijk benaderde met de woorden: “Gefeliciteerd met de prijs”. Men ziet het belang van een gezonde kantine en een gezond leven.

Foto’s: M. Babtist