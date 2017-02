Internationale Vrouwendag bij Xapoe

Assen – Op woensdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Ook dit jaar komt Xapoe met een thema; Ruimte voor vrouwen.

Internationale vrouwendag wordt in Nederland gevierd sinds 1912 en staat in het teken van solidariteit tussen vrouwen, overal op de wereld. Er worden nog steeds vrouwen onderdrukt en in veel landen zijn rechten en gelijke behandeling voor vrouwen nog bepaald niet vanzelfsprekend. Redenen genoeg om internationale vrouwendag te blijven vieren en erbij stil te staan dat vrouwen elkaar elke dag kunnen ondersteunen en ontwikkelen.

Het thema “ruimte voor vrouwen”

Veel vrouwen die te maken hebben met onderdrukking, bevinden zich vaak in een afhankelijkheidspositie. Zij vinden niet de ruimte in zichzelf, in hun leefsituatie of in hun (kleine) netwerk om eruit te komen. Zonder ruimte kunnen zij niet een eerste stap zetten om zichtbaar te worden, hulp te vragen, in hun eigen kracht te gaan staan en onafhankelijk te worden. Honderd jaar na de eerste acties op gelijke rechten voor vrouwen is 8 maart nog steeds een moment in het jaar om te focussen op de positie van de vrouw.

In Xapoe ontmoeten wij vrouwen uit Eritrea en Syrië. Zij vertellen hun verhaal en laten ons zien hoe zij in hun eigen land 8 maart vieren. Samen geven we invulling aan het thema Ruimte voor vrouwen, met als onderwerpen: eigen kracht en onafhankelijkheid.

Internationaal Filmfestival Assen | Vrouw & Film

Kom je op 8 maart bij ons eten, dan krijg je op vertoon van de kassabon €1,50 korting op kaarten voor het Internationaal Filmfestival Assen | Vrouw & Film dat plaatsvindt op 11 en 12 maart. Daarnaast worden er 2×2 gratis kaarten verloot voor de opening van het festival op 11 maart.

Vanaf 17.00 uur zijn er presentaties, samen eten en een feestelijke avond met muziek van Jasmijn Kramer tot 22.00 uur.

Tot dan,

Vriendelijke groet,

Charles Goudsmit

Waar: Xapoe, Weiersloop 1, 9401 DZ Assen

Wanneer: 8 maart 2017

Tijd: vanaf 17:00 uur