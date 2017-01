Inwoners Assen scheiden hun afval goed

Assen – De gemeente Assen is vorig jaar begonnen met het anders inzamelen van afval. Er blijkt een record hoeveelheid recyclebaar afval te zijn ingezameld door de huishoudens in Assen. In het Duurzaamheidscentrum werden vanochtend de resultaten onthuld door wethouder Harmke Vlieg. De gemeente heeft de cijfers ontvangen van de afvalverwerkers.

In begrijpelijke taal werd aan leerlingen van o.b.s. Valkenhorst uitgelegd waarom gescheiden inzameling zo belangrijk is. “Kennen jullie André Kuipers ?”, vroeg Harmke aan de aanwezige kinderen. “Iemand die in de ruimte is geweest”, was het antwoord van een leerling.

Harmke vervolgde: “Heel goed, een Nederlandse astronaut die twee keer in de ruimte is geweest. André heeft daar heel veel over verteld, o.a. in theatervoorstellingen. Hij vertelt over de aarde en dat wij daar heel zorgvuldig mee om moeten gaan. En waarom vindt hij dat ? Hij heeft natuurlijk een hele tijd in de ruimte gewoond. Vanuit de ruimte kon hij heel goed naar de aarde kijken. En toen zag hij hoe mooi de aarde was, maar ook hoe heel erg kwetsbaar de aarde eigenlijk is”. André Kuipers zag verschillen toen hij voor de tweede keer in de ruimte was. Er waren bijvoorbeeld heel veel bossen verdwenen. “Dat is best wel heel erg zorgelijk, want de aarde is eigenlijk net als een ruimteschip”. Harmke legt uit dat astronauten in een ruimteschip een aantal maanden met elkaar samenwonen. Ze moeten het doen met het eten en drinken dat aanwezig is, meer is er gewoon niet.

“Dus je moet heel zorgvuldig omgaan met wat je hebt aan eten en drinken. Dat is met de aarde eigenlijk net zo. De aarde is eigenlijk ook een soort ruimteschip. Wat er op de aarde is, daar moeten we het mee doen. En als het is opgemaakt is het ook echt op”. Harmke laat weten dat ze in Assen willen dat wij zorgvuldig omgaan met de aarde en alles wat de aarde heeft. Daarom willen ze naar 75% hergebruik van de grondstoffen. Afval moet niet in afvalovens worden gegooid, maar het afval moet zoveel mogelijk opnieuw gebruikt worden. De doelstelling is dat in 2020 van het afval 75% opnieuw gebruikt gaat worden. Ook een doelstelling is om per inwoner nog maar 100 kilo restafval gaan produceren.

Na de uitleg volgde de onthulling waarbij duidelijk werd dat er al 140% meer plastic, metaal en drankkartons (PMD) wordt ingezameld. Er is 19% minder restafval en 59% van het huishoudelijke afval is al herbruikbaar. “We zijn heel erg blij met hoe dat is uitgepakt in Assen. De inwoners van Assen hebben dat heel goed gedaan. Dat is een groot compliment aan alle inwoners en ook voor al onze medewerkers die elke dag het vuil ophalen”.

Volgens Harmke zijn we er nog niet. De mensen in appartementen en flats zullen de beschikking krijgen over ondergrondse containers, zodat ook zij hun PMD-afval kunnen scheiden. Er zal blijvende aandacht zijn voor voorlichting aan bewoners rondom bewustwording van afvalscheiding. Scholen zullen worden benaderd om leerlingen voor te lichten over afvalscheiding. Tot de zomer kunnen leerlingen de tentoonstelling Lang Leven Afval in het Duurzaamheidscentrum bezoeken. Binnenkort verschijnt er een themakrant over afvalscheiding huis-aan-huis. In het najaar zal er een E-Waste Race worden georganiseerd op scholen.

Tekst en foto’s: M. Babtist