JCI Wensboom vervult wens voor basisschool De Feniks

Assen – Tijdens de Kerstmarkt van 2016 konden mensen een wens achterlaten bij de wensboom van JCI. Eén van die wensen was de aanleg van een speelplaats bij basisschool De Feniks bij het AZC in Assen. De wens werd ingediend door Jeannette Marcis. Vorige week was de feestelijke opening.

Juf Helma begon haar verhaal met: “Weten jullie nog hoe het hier was? Niet zo mooi, hè? Jullie konden helemaal niet spelen, weet je nog?” Ze wijst vervolgens naar de inmiddels aangelegde speelplaats en benoemt dat er nu wél een speelmogelijkheid is; “Dat komt door Jeannette”. Er volgde een applaus van de kinderen. Helma legt uit dat Jeannette Marcis een wens heeft ingestuurd met de vraag of er iets moois mocht komen voor de kinderen van het AZC. Jeroen Kuper was namens JCI aanwezig bij de opening en ook hij kreeg een hartelijk applaus. Na de uitleg van Helma volgde een oprecht “Dank je wel” van de kinderen.

Opening

Afgelopen september werd gestart met de aanleg van de speelplaats, inclusief glijbaan. Aan Jeannette de eer om de speelplaats nu officieel te openen. Met twee kindjes toog zij naar de glijbaan, die was versierd met een mooi rood lint. Eén voor één liet zij de kinderen van de glijbaan zakken, waarna ze zelf ook naar beneden gleed. De tranen stonden haar in de ogen. Het was een emotioneel moment.

Lesbos

De vluchtelingenkinderen liggen Jeannette nauw aan het hart. In oktober 2015 was Jeannette zelf op Lesbos om de helpende hand te bieden aan gevluchte mensen. Van dichtbij zag zij het verdriet en de ellende van de mensen die moesten vluchten voor het geweld in hun land.

Na de officiële opening mochten alle aanwezige kinderen van de glijbaan gebruik maken. “Willen jullie allemaal een keertje?”, vroeg juf Helma. En dat lieten de kinderen zich geen twee keer zeggen. Stuk voor stuk werden ze geholpen door een medewerker, die het rode lint van de glijbaan feestelijk om zijn hals had gedrapeerd. Jeannette bekeek het geheel geëmotioneerd vanaf de zijlijn. In haar ogen stonden tranen, ze sloeg regelmatig haar handen voor haar gezicht en mompelde dan: “Waar gaat het over, gewoon een glijbaan … en zie ze eens blij zijn …”. Het raakte haar diep dat haar wens was vervuld en dat de kinderen zo genoten van de speelplaats.

Namens Jeroen Kuper was er een boeket bloemen voor Jeannette, als dank voor het indienen van haar verzoek. De leerkrachten werden ook bedankt voor hun hulp bij het uitvoeren van de wens.

We werden door juf Helma uitgenodigd voor een kop koffie, maar toen bleek Jeannette nog een verrassing te hebben voor de jongste kleuterklas; een gehaakt kleed voor de leeshoek. De juf van de groep legt uit hoe het kleed is gemaakt. “Even goed kijken. Weten jullie wat dit is ?”, en ze houdt een plastic draagtas omhoog. “Een zak” is het antwoord van de kinderen. “En deze zak is van plastic. Jeannette heeft die zak in strookjes geknipt en toen ging ze ermee haken”, vertelt de juf verder. Ze legt de kinderen uit dat Jeannette daar ‘een heel mooi kleed’ van ging maken.

Het gehaakte kleed wordt getoond aan de klas. De reactie van één van de kinderen: “Wauwwwwww”. Het kleed wordt op de vloer gelegd en meteen pakken een paar kinderen een boek en gaan zitten lezen op het kleed. Jeannette vertelt dat er op Lesbos in de tenten ook al diverse gehaakte kleden van haar liggen. “Ik haat het om dingen van plastic weg te gooien”. De kleuters zijn dolblij met het gehaakte kleed. Er worden al afspraken gemaakt wie de volgende dag op het kleed mag gaan zitten lezen.

Wensboom 2017

De JCI Wensboom staat ook dit jaar weer op de kerstmarkt op het Koopmansplein. Er is voor de wensen een bepaald budget beschikbaar. Er komen jaarlijks ongeveer 200 wensen binnen en daar moet men een keuze uit maken. Een aantal wensen kunnen natuurlijk niet worden uitgevoerd. “Wereldvrede”,”een goede relatie met iemand”, “een ongeneeslijk ziek persoon weer laten herstellen”, die wensen worden soms wel ingediend, maar dat is dan meer een symbolische wens.

Men heeft het afgelopen jaar vijf wensen kunnen vervullen, tegen drie wensen in het jaar daarvoor. De inbreng van sponsoren is hierbij erg belangrijk. De speelplaats bij het AZC is niet volledig gesponsord, de school heeft zelf ook een deel bijgedragen. Desalniettemin is iedereen erg blij en tevreden met het aangelegde geheel, de kinderen en Jeannette voorál!

Website JCI Assen

Tekst en foto’s: M. Babtist