Jeffrey Herlings in topvorm voor de MXGP Assen

ASSEN – Regerend wereldkampioen Tim Gajser moest dit seizoen door blessures pas op de plaats maken in de MXGP-categorie, net zoals zijn voorganger Febvre, hij pakte in 2015 de wereldtitel in Assen, dat een jaar eerder moest doen.

Enigszins verrassend is het de Italiaanse veteraan Antonio Caïroli die dit seizoen weer helemaal terug is aan de top in de klasse waarin Nederland vertegenwoordigd wordt door de Brabanders Glenn Coldenhoff en Jeffrey Herlings. ‘The Hoff’ stond beide edities in de ‘kathedraal’ op het MXGP-podium en heeft zich ontwikkeld tot een ware publiekslieveling in Assen. Herlings, al jaren een maatje te groot voor het complete MX2-veld, promoveerde in 2017 met 3 wereldtitels op zak naar de MXGP-categorie, de ‘koningsklasse’ en is nu teamgenoot van Caïroli en Coldenhoff in het Red Bull KTM fabrieksteam.

Jeffrey Herlings runner-up

Jeffrey Herlings maakte vorig jaar voor de eerste keer kennis met de magie van het TT circuit. In de eerste editie stond hij vanwege een blessure met pijn in het hart langs het circuit maar vorig jaar brachten de vele aanmoedigingen hem in extase en wist hij de Grand Prix MX2 te winnen.

Deze winter heeft de drievoudig wereldkampioen MX2 de overstap gemaakt naar de MXGP klasse. Na een goede winter was hij er klaar voor om de strijd met de beste rijders van de wereld aan te gaan. Echter drie weken voor de start van het seizoen brak hij zijn hand en moest in de eerste paar wedstrijden door de pijn heen bijten. Hij liep een dusdanige achterstand op dat een goede eindklassering bijna niet meer haalbaar leek. Toch sloeg Herlings zich hier overheen en mocht in de Grand Prix van Valkenswaard voor het eerst plaats nemen op het podium, de wedstrijd erna in Letland sloot hij winnend af. Herlings had de smaak te pakken want in de acht Grand Prix wedstrijden die daar opvolgden stond hij maar liefst zes keer op het podium met tweemaal een overwinning in Lommel en Zwitserland.

De crosser uit Oploo staat inmiddels tweede in de tussenstand en heeft een goede kans om deze positie in de wacht te gaan slepen. Hij is terug op zijn oude niveau en zal in Assen absoluut het beste van zichzelf willen laten zien.

Antonio Caïroli consolideert

De titelstrijd wordt aangevoerd door de Italiaan Antonio Caïroli. De achtvoudig wereldkampioen heeft na een aantal moeizame seizoenen de smaak weer te pakken en heeft dit jaar wedstrijden gekend waarin hij onverslaanbaar leek. Door een blessure van regerend kampioen Tim Gajser in Duitsland, kon Caïroli in een hoog tempo weglopen en bouwde binnen een aantal wedstrijden een voorsprong op van rond de 100 punten.

Deze heeft hij de rest van het seizoen geconsolideerd en hij lijkt hard op weg om zijn negende titel in de wacht te gaan slepen. Achter Caïroli en Herlings strijden Gautier Paulin en Clement Desalle om de derde plaats. Na twee moeilijke seizoenen heeft de Fransman Paulin zijn draai helemaal gevonden binnen het Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing team van Kimi Raikkonen. Ook de Belg Desalle is aan een sterk seizoen bezig en won eerder dit jaar al in Frankrijk en Rusland. Ook in Assen lijkt Desalle zich thuis te voelen want op het loodzware circuit wist hij vorig jaar de Grand Prix op zijn naam te schrijven.

Glenn Coldenhoff

Naast Jeffrey Herlings hebben we nog een echte Nederlandse topper in de MXGP klasse en dat is Glenn Coldenhoff, de teammaat van Antonio Cairoli binnen het Red Bull KTM Factory team. De rijder uit Heesch is de laatste jaren uitgegroeid tot een echte publiekslieveling en wist in de eerste twee edities in Assen beide keren op het podium te finishen. Ook dit jaar heeft hij al twee keer het podium mogen betreden met een tweede plaats in Indonesie en een derde plaats in Lommel. Door een paar moeilijke wedstrijden heeft hij kostbare punten verloren. Toch vecht hij voor een plaats in de top tien en kan daardoor zeker een goed resultaat in Assen gebruiken.

Nick Kouwenberg

Nick Kouwenberg wist twee jaar geleden in Assen de Europese titel in de MX2 klasse te behalen. Dit jaar keert hij terug naar Assen en zal hij van start gaan voor het Assomotor Honda team in de MXGP klasse. Omdat Valentin Guillod nog niet volledig hersteld is van een blessure zal Nick zijn plaats binnen dit team overnemen in Assen. Verwacht wordt dat Guillod een week later tijdens de laatste Grand Prix van het seizoen in Frankrijk wel aan de start zal komen.

Sven van der Mierden

Vorig jaar wist Sven van der Mierden van het Husqvarna SKS Racing NL team zijn eerste WK punten uit zijn carriere in de MX2 klasse te behalen in Assen. Voor van der Mierden was dit een moment om nooit meer te vergeten. Deze winter maakte hij de overstap naar de MX1 klasse en zorgde in de Dutch Masters of Motocross voor een verrassing door tussen de wereldtop als zesde te eindigen. De crosser uit Valkenswaard was hiermee achter Jeffrey Herlings de tweede Nederlander. Onlangs wist hij in Lommel zijn eerste WK punten in de MXGP klasse te pakken en zal ook in Assen voor niets anders gaan dan punten.

Wilvo Yamaha MXGP team

Een Nederlands team dat in de MXGP klasse acteert is het Wilvo Yamaha MXGP team uit Bergeijk. Teameigenaar Louis Vosters heeft een aantal jaren als hoofdsponsor gefungeerd bij verschillende teams maar wilde zijn eigen team runnen. Dit is zijn eerste jaar in de MXGP klasse en heeft met Arnaud Tonus en Shaun Simpson gelijk successen geboekt.

Simpson won de tweede wedstrijd van het seizoen in Indonesie en Tonus won voor eigen publiek de eerste manche van zijn thuis Grand Prix in Zwitserland. In 2015 wist Simpson ook in Assen te zegevieren en vorig jaar won hij er de eerste manche. In de tweede manche ging het toen helemaal mis voor de sympathieke Schot en miste hij door een valpartij het podium. Simpson weet dus de weg in het zand van Assen en zal samen met zijn teammaat Tonus alles in het werk stellen om ook dit jaar het podium te mogen beklimmen.

Gebben van Venrooy Kawasaki team

Een Nederlands team dat in Assen haar thuis Grand Prix rijdt is het Gebben van Venrooy Kawasaki team. Het team komt aan de start met Maxime Desprey die eerder dit jaar al verschillende keren in de punten wist te finishen. Zijn beste resultaat is een twaalfde plaats en dit zal hij voor de ogen van de vele gasten van het team absoluut proberen te evenaren in Assen. Het team wordt geleid door Ruud van Venrooy en Emile Gebben, twee enthousiaste ondernemers die goed weten hoe je een professioneel team moet runnen. Omdat het team in de streek van Assen is gevestigd zou een goed resultaat de kers op de taart zijn!

Wereldkampioenen slaan terug

Team HRC’s Tim Gajser, de regerend wereldkampioen, had voor de Grand Prix van Zweden meerdere keren naast het podium gegrepen, maar in het hoge Noorden wist hij met een overtuigende GP-overwinning het tij te keren. Ook de wereldkampioen van 2015, Romain Febvre, was terug aan het front met een zege in manche 2 en en tweede postitie overall. Herlings finishte achter Gajser in de eerste manche, maar viel uit met pech in manche 2. Glenn Coldenhoff was met twee vijfde plaatsen de beste Nederlander in Zweden, terwijl Caïroli met twee top 10-klasseringen zijn positie als leider consolideerde.

Jeffrey Herlings heeft de Amerikaanse Grand Prix in Jacksonville weten te winnen. Herlings pakte de dagzege met een 2-1 in de manches en blijft hiermee op een tweede plaats staan in de tussenstand. Glenn Coldenhoff werd in Jacksonville met een nette zevende en tiende plaats in de manches achtste totaal. Aanstaand weekend staat niet alleen voor Herlings, maar ook voor Glenn Coldenhoff de thuis Grand Prix op het programma in Assen. Antonio Cairoli heeft inmiddels een voorsprong van 96 punten op Herlings, hoogstwaarschijnlijk zal het MXGP kampioenschap in Assen vallen.