JenS Security behaald vernieuwde keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche

ASSEN – JenS Security uit Emmen en Alert Security uit Sliedrecht zijn de eerste beveiligingsorganisaties die het certificaat hebben behaald van het vernieuwde keurmerk van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Voorzitter Laetitia Griffith: “Dit moment markeert een nieuwe fase in de tienjarige geschiedenis van ons keurmerk, een fase waarin het keurmerk van grotere betekenis wordt voor onze opdrachtgevers èn voor keurmerkbedrijven.” Alert Security en JenS Security, de laatste beveiligd onder anderen het TT Festival en evenementen op het TT Circuit etc etc, ontvingen hun certificaten op de Algemene Ledenvergadering uit handen van Laetitia Griffith.

Impuls aan uitvoering van de dienstverlening

Sinds januari 2017 worden de keurmerken Beveiliging, Evenementenbeveiliging, Geld- en Waardetransport en Horecabeveiliging vernieuwd. Minze Beuving, voorzitter van de Adviesraad Kwaliteitsbevordering, legt uit dat alle betrokken stakeholders bij de branche (verenigd in de Adviesraad) hard hebben gewerkt aan de verbetering van het keurmerk. “We hebben de aantrekkingskracht voor beveiligingsbedrijven vergroot door versimpeling van het systeem en schrappen van administratieve lasten. Er komen flink minder kantoor- en meer locatie-audits. Nu bekijken we dus ook of een keurmerkbedrijf daadwerkelijk een goede dienstverlening neerzet en of hij bijvoorbeeld de wensen van de klant aanvoelt. Als hier verbeterpunten uitkomen is dat winst voor de keurmerkhouder. Het nieuwe keurmerk geeft dus een flinke impuls aan de uitvoering van de dienstverlening. En dat is wat de opdrachtgever wil.”

Tien jaar keurmerk

Terugkijkend op de afgelopen tien jaar is Griffith verheugd dat het vertrouwen in de branche dankzij het keurmerk sterk is toegenomen. “We hebben daar samen met onze leden hard voor gewerkt en flink in geïnvesteerd. Ruim tweehonderd keurmerkhouders en brede bekendheid onder opdrachtgevers is een mooi resultaat. Maar we leunen uiteraard niet achterover. Met deze vernieuwingen blijven we vooroplopen.” Zomer 2018: alle keurmerken vernieuwd In de loop van 2017 en 2018 gaan alle bestaande keurmerkhouders over naar het nieuwe keurmerk. Alert Security en JenS Security zijn hierin toonzettend. Edwin van Heijst, Manager Quality and Control bij Alert Security: “We hebben ons best gedaan ons zo snel mogelijk voor het vernieuwde keurmerk te certificeren, we zijn er trots op dat dit is gelukt!” Marcel Ebelties, Manager Bedrijfsvoering bij JenS Security: “We zijn graag voorloper, zeker op het gebied van kwaliteit. We merken dat onze opdrachtgevers ook veel waarde hechten aan dit keurmerk. Bij JenS Security gaan kwaliteit en veiligheid voor alles.”

Over de Nederlanse Veiligheidsbranche

De Nederlandse Veiligheidsbranche vertegenwoordigt de markt van particuliere beveiliging, recherche en geld- en waardetransport. Leden van de branche zijn gezamenlijk goed voor meer dan 90% van de totale omzet (1,37 miljard euro). De bedrijven bieden innovatieve diensten aan die gericht zijn op het vergroten van de veiligheid in Nederland.