Jeroen van der Boon te gast in Drents Museum op 26 maart

Assen – Op zondag 26 maart 2017 geeft Ruslandkenner Jeroen van der Boon om 13.00 uur een lezing in het Drents Museum over het leven en werk van de Russische schilder Nikolai Gritsenko, die vooral bekend staat om zijn schilderijen van zeetaferelen.

Daarnaast vertelt Van der Boon over de kunstenaarskolonie die zich in de jaren tachtig van de 19de eeuw in Katwijk vestigde, om de Nederlandse kust te schilderen. De lezing van Jeroen van der Boon staat in het teken van de tentoonstelling Peredvizhniki, die tot en met 2 april in het Drents Museum te zien is. De lezing is gratis voor museumbezoekers.

Ruslandkenner Jeroen van der Boon

Jeroen van der Boon is gepensioneerd bioloog en heeft een voorliefde voor de Russische kunst en cultuur. Op dit moment doet hij onderzoek naar de aanwezigheid van 19de-eeuwse Russische zeeschilders aan de Hollandse kust. Hij richt zich hierbij met name op de kustplaats Katwijk, een plaats die eind 19de eeuw erg geliefd was onder Russische schilders en Van der Boons thuishaven is. De lezing is gratis voor museumbezoekers en vindt plaats van 13.00 tot 14.00 uur in de Statenzaal van het Drents Museum.

De Russische schilder Nikolai Gritsenko

Nikolai Gritsenko was een leerling van de schilder Aleksej Bogoljoebov, die van 1872 tot aan zijn dood deel uitmaakte van de Peredvizniki. Van hem leerde hij de techniek van het zeeschilderen en deed hij kennis op over de ideeën van de Peredvizhniki. Toen aan het eind van de 19de eeuw de interesse voor de Nederlandse kust groeide, trokken vele Russische schilders naar de Hollandse stranden, onder wie ook Bogoljoebov.

Ze schilderden daar het strandleven, de vissersboten en wolkenluchten. Omdat Scheveningen minder geliefd werd, trokken de schilders naar Katwijk. Zo ook Gritsenko, die in navolging van Bogoljoebov naar Nederland was gekomen. Later trouwde Gritsenko met een dochter van Pavel Tretjakov. De schilderijen van Nederlandse kusten kwamen zo ook onder de aandacht van Tretjakov, gerenommeerd verzamelaar en financier van de Peredvizhniki.

Foto’s: M. Babtist