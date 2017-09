John Roffel van Mooi Wark legt de drumstokken noodgedwongen neer

Assen – De drummer van Mooi Wark, John Roffel, maakte vandaag bekend dat hij ongeneeslijk ziek is en per direct zal stoppen met de optredens. Dat bericht zorgde voor een grote schok bij vele mensen.

Iedereen is overdonderd door het nieuws dat de vriendelijke, sociale John is getroffen door deze vreselijke ziekte. Of je John nu zag tijdens het boodschappen doen met zijn Katja, of tijdens een ouderavond op het Nassaucollege, John had altijd een vriendelijk woord en een glimlach voor je. Tijdens het TT Festival in 2016 stond Max Nijboer bij de zijkant van het podium. Hij wilde John heel graag eventjes zien, maar John was al backstage en kon ieder moment op het podium stappen. John maakte toch tijd voor een foto voor Max; een vuist en de opmerking “Zet hem op !”. Max overleed afgelopen mei op 12-jarige leeftijd. Begin september kwam het bericht online dat John een klaplong had. Met dezelfde foto, de vuist en opmerking “Zet hem op”, werd John beterschap gewenst door mij … totdat vandaag het bericht kwam dat hij ongeneeslijk ziek is en beterschap ook voor hem niet meer aan de orde is ……………..

Op de Facebookpagina van Mooi Wark valt onderstaand bericht te lezen:

Ongeneeslijk zieke John Roffel verlaat Mooi Wark

Het is op zijn zachtst gezegd niet leuk om dit te schrijven. John Roffel, de gewaardeerde drummer van Mooi Wark, is ongeneeslijk ziek en heeft daarom per direct besloten om de drumstokken naast zich neer te leggen.

“Dag allen, ik heb een trieste mededeling voor jullie”, zo laat John weten. “Ik heb longkanker met uitzaaiingen in beide longen. Het is niet operabel, er is geen kans op herstel. De ziekte is niet uitgezaaid naar andere delen van m’n lichaam. De artsen willen met behulp van een immunotherapie proberen m’n leven zo lang mogelijk te rekken. De kwaliteit van leven staat hierbij voorop. Ik ben gestopt met Mooi Wark, ik heb er domweg de energie niet voor en m’n conditie zal verder achteruitgaan. Dus hoe we het ook wenden of keren: ik zal toch moeten stoppen, dus dan maar direct.”

‘The show must go on’, zong Freddy Mercury, onder soortgelijke omstandigheden. Zo denkt John er ook over. Hij heeft zelf gezorgd voor een vervanger. Het gaat om Dennis Hendriks, Johns voorganger, die van 2005 tot 2009 ook al achter het drumstel zat bij Mooi Wark. “Ik heb hem bereid gevonden mijn plaats definitief in te nemen. De band gaat dus gewoon door, een hele zorg minder voor mij en de band. Ik heb helaas geen beter nieuws. Was het maar waar”.

Als een bom

Het nieuws is bij John’s bandgenoten van Mooi Wark, Bert Koops, William Bossong en Arnold Kuik, ingeslagen als een bom. Ze gaan een collega, maar ook een vriend missen. “We willen dan ook sterkte toewensen aan John, zijn vrouw Katja, hun kinderen en al hun familieleden en vrienden.” De bandleden spreken hun waardering uit voor hoe John het slechte nieuws draagt. “John gaf meteen aan dat we moeten doorgaan. Hij heeft zelf nota bene voor een vervanger gezorgd. En door Johns houding, willen wij ook verder. Sterker nog, ter ere van hem willen we Mooi Wark naar een nog hoger plan tillen”

‘Hol maor op’

2017 had voor de band, die dit jaar het 25-jarig bestaan viert, een feestelijk jaar moeten worden. Maar dat is dus anders gelopen. “Het slechte nieuws van John, een rechtszaak met ons vorige boekingsbureau; we hadden het ons heel anders voorgesteld. Deze week verschijnt onze nieuwe single ‘Hol maor op’. Die titel is met het oog op het nieuws van John enorm cynisch. Hij moest er zelf ook om lachen. Het is bizar. Maar John wil dat die single uitkomt. Ook dat moet doorgaan. Zoveel respect voor die man! Misschien dat we nog wel officieel afscheid van hem gaan nemen tijdens ons eigen festival Siepelrock, dat zou mooi zijn, maar dat kunnen we nu nog niet met zekerheid zeggen. John doet het ook nu weer op zijn eigen manier. Rock ’n roll, leve het moment, eruit halen wat er inzit. Dat zijn de wijze lessen van John. Die mogen we ons ter harte nemen.

Hij zegt zelf altijd: ‘Ik ben niet de beste drummer van Nederland, maar wel de beste rock ’n roll-drummer van het land’. En zo mag hij ook herinnerd worden!”

Wij wensen John en zijn familie heel veel sterkte en kracht. John, bedankt voor alle mooie momenten !

Foto’s: M. Babtist