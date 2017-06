Joris Lentfert crasht in de strijd om top resultaat

Assen – Zaterdag 3 juni stond voor Joris de derde race van het NK SuperCup 600 kampioenschap op het programma. Joris liet het hele weekend zien dat de 6e plaats van de vorige race absoluut geen uitschieter was. Het hele weekend liep perfect totdat Joris in de race, in de 4e ronde aankwam bij de eerste bocht.

De vrijdag trainingen verliepen gelijk alweer super. Joris reed op oude banden nog nooit zo snel. Ook zaterdag, waarbij het er echt om ging in de kwalificaties ging hij verder waar hij was gebleven. In zowel kwalificatie 1 als 2 wist hij zijn PR te verbeteren. Het resultaat was een prachtige 7e startplaats voor de race.

Na een kleine vertraging was het rond 16:30 uur tijd voor de derde race van het seizoen. De start van Joris was nog niet optimaal maar stukken beter dan de vorige twee wedstrijden. Hij verloor wel twee plaatsen maar wist zich snel naar voren te werken. Met mooi inhaalacties lag hij in de 3e ronde al op een 6e plaats! Het gaf hem veel vertrouwen en hij had het gevoel dat er nog meer in zat. In een poging om het gaatje te dichten naar het groepje voor hem gleed hij over het voorwiel onderuit. Heel erg jammer want wat zat hij er weer mooi bij. Joris heeft zich ook vandaag weer goed laten zien in de top 10! Hij wist ook zijn PR bijna met een seconde te verbeteren naar: 1.45.2.

Joris: “Wat verschrikkelijk balen, ik wilde net wat te veel. Het gaatje met het groepje voor mij was niet al te groot en het feit dat ik in de tweede ronde mijn PR al ruim wist te verbeteren gaf mij veel vertrouwen. Ik ben er gewoon vol voor gegaan. Met helaas een verkeerde afloop. Eenmaal in de grindbak was de telleurstelling groot. Maar al snel kwam het besef dat we tot aan de crash een top weekend hebben laten zien met veel progressie. Dit weekend geeft mij ondanks de crash veel vertrouwen. Want het rijden gaat gewoon erg goed. Gelukkig heb ik zelf niks en valt de schade aan de motor mee. Komend weekend kan ik gelijk revanche nemen!”

Komend weekend (10 en 11 juni) staan race 4 en 5 op het programma. Deze races worden verreden op het Duitse circuit van Oschersleben. Vorig jaar werd hier voor het kampioenschap geen race verreden maar het is een circuit waar Joris graag komt!

