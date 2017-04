Joris Lentfert evenaart beste resultaat in eerste race

Assen – Afgelopen weekend werd op het tt-circuit in Assen de eerste OW Cup (Open Wegrace Competitie) van dit seizoen verreden. Eén van de rijders is Joris Lentfert, coureur in de NK SuperCup 600. Hij kan met een tevreden gevoel terugkijken op de wedstrijddag.

Het teamverslag:

Na de positieve training in Spanje, was het zaterdag 15 april eindelijk weer tijd om te strijden voor de punten in de NK SuperCup 600. Deze eerste wedstrijd van het OW Cup seizoen vond plaats op het TT circuit van Assen. Na afloop bleek dat de voorjaarstraining zijn vruchten heeft afgeworpen.

Vrijdag voorafgaand werd er nog door Joris getraind. De eerste sessie was het, gezien de lage temperaturen even aftasten hoe het was met de grip. Maar gedurende de dag wist Joris het tempo mooi op te bouwen. Hij was klaar voor de eerste race van 2017.

In de nacht van vrijdag op zaterdag had het geregend en in de eerste kwalificatie had het team te maken met een opdrogende baan. Joris ging wel even de baan op maar in de tweede kwalificatie moest het daadwerkelijk gebeuren toen het volledig droog was. Joris reed redelijke tijden maar had helaas niet het gevoel van de dag ervoor te pakken. Dat resulteerde in een 17e startplaats. Zeker niet slecht ten opzichte van vorig jaar, maar niet helemaal datgene waar het team op hoopte na alle goede trainingen.

Toch ging Joris met veel vertrouwen de race in. Omdat Joris klaagde over zeer weinig grip aan de achterkant werden er in overleg met Ten Kate en Pirelli nog wat aanpassingen gedaan. Dit bleek goed uit te pakken. Joris had vanaf ronde één het tempo te pakken en wist zich mooi naar voren te werken. Uiteindelijk behaalde hij de 12e plaats en dat is een evenaring van zijn beste resultaat in deze klasse. Met zijn beste rondetijd in de race, reed hij zelfs bijna een nieuw PR!

Het doel van de voorjaarstraining in Spanje was: het nieuwe seizoen beginnen op het niveau waar we 2016 zijn geëindigd. Met dit resultaat is dat meer dan gelukt. Van hieruit kunnen we verder bouwen aan een mooi seizoen!

Joris: “Super om zo het seizoen te beginnen! Jammer van de slechte kwalificatie en de start die wat tegenviel anders ben ik ervan overtuigd dat er een top 10 klassering in had gezeten. Het gevoel van Spanje had ik aardig te pakken maar het ging nog niet helemaal vlekkeloos, er is nog genoeg ruimte voor verbetering. Ik kijk met veel vertrouwen uit naar de volgende race. Als we deze lijn doorzetten gaan we een mooi seizoen tegemoet en zit die top 10 er aan te komen!”

De volgende race wordt wederom verreden op het TT circuit van Assen, op 6 mei.

