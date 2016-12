Kerst met Chris en Akkelien

ASSEN – Gasten van Societea in warenhuis Vanderveen konden donderdagavond genieten van een optreden van zanger Chris de Roo. Chris was uitgenodigd door Akkelien Janssen, die naast het runnen van haar zaak ook zangeres is.

Akkelien verwelkomde alle gasten met een beker warme chocolademelk en een behoorlijke toef slagroom. Even later kwam Chris de Roo via de lift naar boven. Akkelien had de apparatuur al gereed staan, want ja, ze is een echte duizendpoot en van vele markten thuis. Samen overleggen ze welke liedjes Chris gaat zingen. Hij brengt voornamelijk kerstliedjes. “Driving home for Christmas” mocht natuurlijk niet ontbreken. Ook “Grote Vriend” werd gezongen en het mooie “Obrigado”. Dat laatste nummer is een eerbetoon aan zijn vriendin Kelia.

“Ik kom even bij jullie zitten, hoor”, zegt Chris als het pauze is. Een gewone volkszanger, een sympathieke man, die blij is met zijn publiek en het waardeert dat er mensen speciaal voor hem komen. Het maakt hem niet uit of hij nu optreedt voor drie personen of, zoals vanavond, voor meerdere gasten. Hij waardeert iedere gast. Chris vertelt over de iets mindere periode in zijn leven en hoe zijn leven weer zin kreeg doordat hij Kelia ontmoette. Hij is dankbaar dat hij haar heeft leren kennen en wat ze allemaal voor hem doet. Ze is een echte steun voor hem als zanger en man. Na de kerst vertrekken ze voor een maand naar Brazilië, waar Kelia oorspronkelijk vandaan komt. Chris doet verder de belofte dat hij over een aantal maanden weer een optreden zal verzorgen bij Akkelien in de zaak. En zo wordt er in de pauze gezellig gepraat met elkaar en mensen gaan met hem op de foto.

Na de pauze gaat het optreden verder en vertelt Chris op een bepaald moment dat Akkelien ook niet onverdienstelijk zingt. Hij wijst op haar uitgebrachte cd en vraagt haar om een lied te zingen. Ze begint met “Leef je dromen”, een eigen nummer, geschreven door Martin Sterken, een lied met een mooie tekst die Akkelien op het lijf is geschreven. Tijdens het prachtige Hallelujah heeft Akkelien opnieuw de volledige aandacht van de mensen. Men is onder de indruk van haar stem. Akkelien, gastvrouw maar ook artiest. De gasten werden niet alleen getrakteerd op chocolademelk en warme hapjes, maar ook op haar prachtige stem.



Zingen, daar houdt ze van, en ze gunt ook andere artiesten een podium in haar zaak. Een paar maanden geleden was Simone Nijssen (bekend van Popstars) te gast bij haar. Afgelopen weekend was de eer aan popkoor BSUR (be as you are). Societea, je kunt er niet alleen heerlijk eten, maar ook een plek waar veel gezelligheid te vinden is, met af en toe livemuziek uit de speakers.

Kerst met Chris de Roo werd “Kerst met Chris en Akkelien”. Twee mensen met een passie voor muziek, die samen zorgden voor een warme avond bij Societea in warenhuis Vanderveen.

Tekst en foto’s: M. Babtist