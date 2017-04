Koningsdag Assen – voor elk wat wils

Assen – Koningsdag wordt traditioneel voorafgegaan door de koningsnacht. Muziek op diverse podia door de hele binnenstad. De aftrap van het feest wordt gedaan door Papa di Grazzi op het Burger Queen podium op het Koopmansplein!

Deze showband is van alle markten thuis. Up to date Top-40 hits, Rock en feestnummers, Papa di Grazzi zet de nummers naar hun eigen hand wat zorgt voor een onvergetelijke avond op het Koopmansplein! Op de Brink zal Dieptriest te zien zijn. Sinds 1995 trekt het ‘droevige’ gezelschap door het vaderland. Deze Groningse smartlappenband speelt Nederlandstalige muziek in een stevig jasje, gebracht in een aanstekelijke show met veel humor en parodie. Dat is nog niet alles; Xclusive op de Markt, Great Piano’s op het terras van Hotel de Jonge en DJ Rob in de Kerkstraat maken het Koningsnachtprogramma compleet.

Assen is TT stad. Dan mag ook op Koningsdag de motor niet ontbreken. De T(T)orenlaan is the place to be voor de jonge motorliefhebber(tje)s. Traditioneel is ook dit jaar de TAPTOE op het Koopmansplein. Na het succes van vorig jaar, keert ook dit jaar de prachtige kostuumshow terug. Dit keer met het thema ‘Ben ik van Duitsen bloed’.

Maar er is natuurlijk meer: de grootste opblaas stormbaan van Europa, dansoptredens door Assens beste dansscholen, vrijmarkt en verrassende optredens (o.a. locatie Rolderstraat/ Cité) zijn de ingrediënten van Koningsdag 2017. Het volledige programma kunt u vinden opwww.ditisassen.nl

Deelnemers aan de vrijmarkt worden vriendelijk, doch dringend verzocht, de toegang tot winkels vrij te houden. Ook zal verkoop van etenswaren niet toegestaan zijn. De organisatie wenst iedereen een prachtige Koningsdag.

Foto’s: M. Babtist