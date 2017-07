Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ opent festivalweek in Utrecht

Assen – De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ is een van de enkele Nederlandse orkesten die ons land vertegenwoordigt op het WASBE International Symphonic Wind Band Festival, deze zomer in Utrecht. Het orkest verzorgt het avond-openingsprogramma van de festivalweek op dinsdag 18 juli in de Grote Zaal van TivoliVredenburg.



In deze unieke concertzaal met zijn fantastische akoestiek zal de kapel onder leiding van dirigent Tijmen Botma optimaal tot zijn recht komen. Zo’n prestigieus concert verdient natuurlijk een exquis programma. Botma vertelt graag over de keuzes die hij heeft gemaakt en waarom dit concert zo de moeite waard is om de reis naar Utrecht voor te maken.

“Met dit concert wil ik de veelzijdigheid van de KMKJWF laten zien. Ons profiel, origineel harmonierepertoire van hoogwaardige kwaliteit, komt in het programma uitstekend tot uiting. En ik wil natuurlijk Nederland op de kaart zetten, met Nederlandse componisten en een Nederlandse solist. Bij dit internationale festival zitten veel buitenlandse muziekliefhebbers in de zaal; hun laat ik graag zien hoe hoog het niveau is waarop de blaasmuziek zich bevindt in Nederland. Daarnaast hebben wij als militair orkest ook een taak om de internationale samenwerking, die kenmerkend is voor Defensie, in ons werk uit te stralen. Daarom staan er ook werken van vooraanstaande buitenlandse componisten op het programma.”

Hoogtepunten uit ruim een eeuw muziek

“We hebben gekozen voor een mooie mix van oud en splinternieuw repertoire, van originele werken voor harmonieorkest en goede transcripties van stukken voor andere bezettingen, van Nederlandse en buitenlandse composities. We nemen het publiek in anderhalve uur mee langs hoogtepunten uit ruim een eeuw symfonische blaasmuziek. Het oudste werk is het Nederlandse Fête Sicilienne uit 1904 van Kessels. Hij schreef dit destijds al voor harmonieorkest, maar de instrumenten van toen waren veel beperkter en minder krachtig dan die van nu. De noten zijn hetzelfde, maar in onze uitvoering zal het totaal anders klinken dan hoe Kessels het destijds heeft gehoord.”

Oppoetsen

“Nog zo’n mooi stuk ‘uit de oude doos’ is Four Latin American Symphonette van Morton Gould. Deze Amerikaanse fenomenale componist schreef dit stuk in 1941 voor symfonieorkest. Het zijn vier Zuid-Amerikaanse dansen, maar niet in de standaard varianten die wij kennen. Hij weet de Zuid-Amerikaanse stijl en sfeer op een klassieke, symfonische manier te vertolken. Wij spelen dit stuk in een mooie bewerking voor harmonieorkest door de Nederlandse arrangeur Martin Koekelkoren. Dat doe ik wel vaker: stukken uit de kast halen, oppoetsen en laten horen ‘Jongens dit is er ook nog!’. Als militair orkest hebben wij zo’n rijke geschiedenis en dat is terug te zien in onze bibliotheek. Leuk om hier iets mee te doen.”

Solist bezorgt iedereen een glimlach

“Graag wilde ik voor dit concert een Nederlandse solist uitnodigen. Het liefste een koperblazer van het Koninklijk Concertgebouworkest. Wij zijn immers ook de Kóninklijke Militaire Kapel: een mooie koninklijke link. Jörgen van Rijen, solo-trombonist van het KCO, is een van de beste trombonisten van de wereld. Bovendien is hij een heel prettig iemand om mee samen te werken. Zelf was hij ook meteen enthousiast. Zelfs nog toen ik hem het Tromboneconcert van Steven Bryant voorstelde, een zeer uitdagende solo voor trombone. Dit stuk is naar mijn weten nog maar één keer eerder ten gehore gebracht. Het is een niet-traditioneel werk, maar met een gematigd modern idioom, dat Van Rijen behoorlijk op de proef zal stellen. Na de pauze treedt hij nogmaals op, dan in Bombibone BrassBitt van de Zweed Jan Sandström. Ook zeer virtuoos, maar met een heerlijk opgewekt karakter. Ik wilde Jörgen graag terug laten komen in een wat meer ontspannen setting, waarin hij de lichtvoetigheid van de trombone kan laten horen. Het thema is speels, het middendeel sfeervol melancholisch, heel fraai van klankidioom. Ik beloof iedereen een glimlach op het gezicht!”

Het uiterste voor het orkest

“Het laatste stuk waar ik graag nog iets over wil vertellen is Coming to Light van de Nederlandse componist Alexander Comitas. Dit wordt een wereldpremière, want dit muziekstuk is speciaal voor ons geschreven. Comitas is een hedendaags vooraanstaand componist die ik zeer bewonder om zijn intelligente, goed doordachte manier van componeren. Ik heb hem gevraagd om een compositie te schrijven die het uiterste vergt van het orkest. Iets uitermate virtuoos, waarin mijn musici alle zeilen moeten bijzetten. En dat is gelukt! In Coming to Light geeft Comitas een muzikale reactie op de diverse schandalen die de afgelopen jaren aan het licht zijn gekomen: Snowden en zijn ontboezemingen over de NSA, het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk, ‘Liborgate’ in de bancaire sector etc. Sommige daarvan werden eerst gezien als niks meer dan complottheorieën. Maar welke van die zogenaamde complottheorieën zullen straks alsnog de waarheid blijken? Het is een prachtig stuk geworden, erg sfeervol. Gelukkig hoor je aan het einde de verbeelding van de titel in de muziek. Een optimistische grandioze apotheose.”

Het concertprogramma van KMKJWF op het WASBE International Symphonic Wind Band Festival belooft dus het neusje van de zalm te worden voor de liefhebber. Reis af naar Utrecht en maak er een heerlijk dagje uit van, want er valt nog veel meer te beleven! WASBE International Symphonic Wind Band Festival biedt met tien concerten van veertien orkesten in één week een compacte staalkaart van de internationale symfonische blaasmuziek van dit moment. De crème de la crème aan orkesten uit alle windstreken strijkt tussen 15 en 23 juli neer in Utrecht. Deze concerten in TivoliVredenburg én de vele openluchtoptredens in de straten, op de pleinen en door de grachten van de stad doen Utrecht een week lang bruisen van de blaasmuziek!