Koopzondag 29 oktober wederom schapen op de Brink in Assen

Assen – Beekdallandschap De Landjes in Marsdijk wordt al diverse jaren onderhouden door de schapen van Landschapsbeheer Het Witterveld. De schapen van Ron Rogaar en Caroline Visser grazen hier in de periode van april tot november. Aanstaande zondag 29 oktober vertrekken ze weer, lopend, naar hun winterverblijf op het Witterveld. Ze maken een wandeling dwars door de binnenstad van Assen. Rond 13:00 uur worden ze verwacht op de Brink voor het Drents Museum.

Stadsbegrazing

Sinds april 2012 is de Gemeente Assen gestart met stadsbegrazing op De Landjes. Machines laten te diepe sporen achter in het natte, drassige, landschap. De schapen lopen hier onder begeleiding van herders van Landschapsbeheer het Witterveld. ’s Avonds en in het weekend verblijven de schapen in een weide nabij Loon.

Educatief

Deze stadsbegrazing heeft zijn nut bewezen in het groenonderhoud, maar heeft ook zeer zeker een educatieve en toeristische meerwaarde. Deze meerwaarde werd vorige week wederom bevestigd door een jongeman die bij zijn oma aan het logeren was. Hij ontdekte de schapen en was niet bij de herder weg te slaan. De jongeman leerde al snel het een en ander over schapen en het schapendrijven.

Rond 13:00 uur op de Brink

Zondag 29 oktober rond half twaalf zal de kudde schapen vertrekken uit Loon. Ze worden rond 13:00 uur verwacht op de Brink in Assen waar ze een korte rustpauze zullen houden. Bezoekers aan de binnenstad van Assen kunnen dan genieten van een bijzonder tafereel. Grazende schapen op de Brink voor het Drents Museum zie je nu eenmaal niet iedere dag. Er is voldoende gelegenheid om foto’s te maken en vragen te stellen. Ron Rogaar, Caroline Visser en medewerkers van Landschapsbeheer Het Witterveld zullen de schaapskudde begeleiden op hun wandeling van Loon naar het winterverblijf op het Witterveld.

Op de website van Landschapsbeheer Het Witterveld en Bordercolliekennel d’Ambrises & Whitemoorborders is meer informatie over het bedrijf te vinden;

“In 2006 zijn we gestart met het geven van schapendrijflessen, clinics, het fokken van bordercollie pups, demonstraties, verkoop van hondenvoer en het beheer van natuurgebied het Witterveld met schapen en runderen. In de loop der jaren zijn onze activiteiten uitgebreid. Zo geven we workshops, teambuildingsessies, bedrijfstrainingen en- uitjes en kinderfeestjes”.

Tekst en foto’s: M. Babtist