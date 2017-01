Korte preview Addergebroed in Drents Museum op 28 januari

Assen – Op zaterdag 28 januari worden museumbezoekers om 13.30 uur getrakteerd op een voorproefje van de muziektheaterproductie Addergebroed, die vanaf 27 mei 2017 in diverse Drentse theaters te zien is. Tijdens de preview brengen de Drentse talenten Esther Miske, Meike Jenster en Remco Kikkert de nummers ‘Iets te bieden’, ‘Soirée in Assen’ en ‘Niemand zegt’ ten gehore.

Addergebroed is een moderne verbeelding van het historische verhaal over Johannes van Lier, die nauw verbonden is met het Drents Museum. In de 18de eeuw woonde hij namelijk in het Ontvangershuis, dat (sinds 1964) deel uitmaakt van het museum. Nu is daar Het Grootste Poppenhuis van Nederland te zien met Van Lier als centrale figuur.

Muziek, cast en regie

Musicalster Tony Neef speelt in Addergebroed de rol van Van Lier. Neef is onder andere bekend van rollen in musicals als Beauty and the Beast en Sonneveld de Musical. Wieneke Remmers (o.a. van Sonneveld de Musical en The Sound of Music) speelt zijn vrouw Rolina. Het script en de regie zijn in handen van Koen van Dijk, onder meer bekend van de musicals Amandla! Mandela en Cyrano. De muziek, geschreven door folkduo Tangarine, wordt live op toneel uitgevoerd door een maar liefst vijftigkoppig Noord Nederland Jeugd Orkest.

Johannes van Lier

In het Drenthe van de 18de eeuw behoort Johannes van Lier (1726-1799) tot de elite van de provincie. Als belastingontvanger wordt hij een van de rijkste inwoners van Drenthe. Daarnaast houdt hij zich bezig met zijn passies: wetenschap en natuur. Maar terwijl Van Lier werkt aan een publicatie van zijn wetenschappelijk onderzoek naar slangen, raakt hij zelf verwikkeld in een politieke slangenkuil. Uiteindelijk ziet hij zich gedwongen om Drenthe te ontvluchten.

Samenwerking Rijkdom van Drenthe

Addergebroed vormt het hart van het overkoepelende project Rijkdom van Drenthe dat wordt geïnitieerd door Tresore Producties. Rijkdom van Drenthe kent een brede programmering, waarin de Provincie en Marketing Drenthe en diverse Drentse culturele instellingen, zoals het Drents Museum, Drents Archief en K&C Drenthe, de handen ineen slaan. Op zaterdag 28 januari is er om 15.00 uur een tweede preview van Addergebroed in het Drents Archief, als onderdeel van De Dag van de Drentse Familiegeschiedenis.

Meer informatie

Kaarten voor de muzikale voorstelling zijn te koop in de Museumshop en de Drentse theaters. Kijk voor meer informatie op Drentsmuseum.nl en Addergebroed.nu