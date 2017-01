KunstSalon Assen (her)opent met solo-tentoonstelling CITY WALK

Assen – Na een dakloos sluimerend bestaan van ruim twee jaar is de Stichting KunstSalon Assen onderdak aangeboden door het Drents Museum in de Kunst in De Nieuwe Kolk (KINK). Op zaterdag 28 januari om 16.00 opent in De Nieuwe Kolk in Assen de tentoonstelling CITY WALK met werk van de Eindhovense kunstenaar Rik van Iersel.

In de majestueuze expositieruimte in De Nieuwe Kolk in Assen organiseert de KunstSalon Assen een intrigerende tentoonstelling met schilderijen, tekeningen en sculpturen van Rik van Iersel. De tentoonstelling loopt vanaf 28 januari t/m zondag 9 april. Open: dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Rik van Iersel (1961, Maastricht) woont en werkt in Eindhoven. Hij is grafisch vormgever, muzikant, beeldend kunstenaar en curator. Hij gaf verschillende workshops als professor in Hamburg en Essen. Rik organiseert regelmatig exposities en performances bij Buro-Beukorkest met verschillende kunstenaars uit binnen- en buitenland in het TAC in Eindhoven. Het werk van van Iersel was vanaf 1980 te zien op vele exposities. Onder andere in musea in Osnabrück, Wilhelmshafen, Van Bommel van Dam, Venlo, Kunsthalle Reutlingen, van Abbe in Eindhoven en van der Togt in Amstelveen. Daarnaast waren er exposities bij aansprekende galeries binnen en buiten Nederland.

Al op jonge leeftijd tekende Rik van lersel strips. Het was vooral het vormgeven van strips dat hem aansprak, niet zozeer het vertellen van een verhaal. Of het nu schilderijen, affiches of muurposters zijn. Van Iersel zoekt graag de wisselwerking van zijn kunst met muziek en gedichten buiten het officiële circuit. Niet voor niets is hij ook musicus en toert hij soms wel met meer dan twintig jonge en oude muzikanten door het land met zijn Beukorkest. Free jazz, singer-songwriters, een Afrikaanse zangeres. Het kan allemaal. Veel van de in Assen getoonde werken hebben een relatie met de gedichten van G.W.Sok.

Donateur

Op de opening wordt een performance uitgevoerd door het trio Senga Etna (Van Iersel, G.W. Sok, Edward Capel). Omdat de initiatieven van de KunstSalon niet gesubsidieerd worden zijn wij geheel afhankelijk van donaties. Tijdens de tentoonstelling kunnen belangstellenden zich voor € 100 aanmelden als donateur van de KunstSalon Assen. Zij ontvangen daarvoor een map met 7 kunstwerken in een oplage van 100 exemplaren. In de map bijdragen van Philip Akkerman, Peter de Kan, Guus Rijven, Hieke Luik, Dolf Verlinden, Harry Cock en Rudy Lanjouw

Voor meer informatie, zie website van Rik van Iersel of Facebook KunstSalon Assen.