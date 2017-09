Laatste donatieronde Maak het in Drenthe

Assen – De donatieregeling Maak het in Drenthe staat nog één keer open voor bijzondere initiatieven van kunstbeoefenaars die niet georganiseerd zijn in een stichting of vereniging. K&C en VSBfonds financieren tijdelijke samenwerkingsprojecten waarin de artistieke ontwikkeling van een groep centraal staat.

Projecten waarin wordt samengewerkt met andere kunstenaars en projecten die verschillende kunstvormen samenbrengen maken goede kans op financiële ondersteuning. In de donatiepot Maak het in Drenthe zit nog 20.000 euro. Meer informatie http://www.kcdr.nl/projecten/maakhetindrenthe/

Voor amateurkunstenaars is het niet eenvoudig om externe financiering te vinden voor een project of evenement. Met Maak het in Drenthe bieden K&C en VSBfonds deze mogelijkheid wel. Hierdoor kunnen amateurdansers, toneelspelers en muzikanten hun artistieke kwaliteiten verbeteren en ambities verwezenlijken. Dit kan bijvoorbeeld door met een coach of professional te werken of een podium te realiseren. Groepen in alle disciplines en van alle leeftijden kunnen tot 1 december 2017 een aanvraag indienen.

In de eerste donatieronde werden onder andere aanvragen goedgekeurd van de 19-jarige trombonist Arjan Linker uit Nieuw-Amsterdam, het verhalenproject van twee verhalenvertellers uit Assen, het VJ project van Iris Sijbom en de band We fall Slowly uit Emmen en een Schildergroep uit Annerveenschekanaal.