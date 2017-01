Landelijke jeugdcompetitie Ultimate Frisbee in Assen

ASSEN – Komende zondag 15 januari wordt er in twee sporthallen in Assen Ultimate frisbee gespeeld. Frisbee is een snelle sportieve teamsport.

De combinatie van atletisch vermogen en nauwkeurigheid maakt het spectaculair om te zien en intens om te spelen. De nadruk op fair-play en zelfregulatie is uniek. Frisbee wordt sinds een jaar in clubverband in Assen gespeeld onder de naam Aurora Ultimate.

Er is een landelijke jeugdcompetitie van Ultimate frisbee, verdeeld over meerdere competitie dagen. Op 15 januari zijn er in het kader hiervan wedstrijden voor jeugd onder 17 jaar in de Sporthal Marsdijk (Kleuvenstee 3 A). Ook wordt er gespeeld door landelijke jeugd onder 13 jaar in de Kloosterveste (Vesteplein 5). Beide wedstrijddagen worden georganiseerd door de Nederlandse Frisbee Bond in samenwerking met Aurora. De wedstrijden hebben plaats tussen 10:45 en 15:00 uur.

Voor mensen die interesse hebben in deze sport zijn de aanstaande wedstrijddagen een mooie kans om de sfeer eens te proeven en te zien wat Ultimate precies inhoudt. Publiek is van harte welkom. Overigens groeit deze sport ook snel als onderdeel van het bewegingsonderwijs. Dus docenten van zowel basis- als voortgezet onderwijs zouden misschien ook eens een kijkje moeten komen nemen!

Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met Lidewij van Katwijk lidewij42@kpnmail.nl of 0592 268339 of via de website.