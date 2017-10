Lezing Bettine Vriesekoop over China op zondag 8 oktober

Assen – Op zondag 8 oktober verzorgt tafeltennislegende Bettine Vriesekoop een lezing over China in het Drents Museum. Laverend tussen onbegrip, humor en sympathie vertelt Vriesekoop over haar ervaringen vanaf het eerste moment dat ze voet op Chinese bodem zette. Vriesekoop – boegbeeld van het Nederlandse tafeltennis eind vorige eeuw en oud-correspondent van het NRC – is 30 jaar lang actief geweest in China. De lezing start om 13.00 uur en is gratis toegankelijk voor museumbezoekers.

in 1980 reisde Bettine Vriesekoop onder bizarre omstandigheden voor het eerst naar China, destijds een voor het Westen gesloten communistisch land. Iedereen op de fiets en in Mao-pak. In Vriesekoops verhaal komt duidelijk naar voren hoe haar eigen persoonlijke ontwikkeling gelijke tred houdt met haar opeenvolgende bezoeken aan China, eerst als tafeltennisster in het China van Mao, later als correspondent voor NRC in het moderne China, de fabriek van de wereld. Zij gaat in op sociale, economische en culturele tegenstellingen in China en laat het publiek kennismaken met haar Chinese vrienden.

Bettine Vriesekoop debuteerde in 1996 als schrijfster met Heimwee naar Peking. Daarna volgden Bij de Chinees, Het Jaar van de Rat en Duizend Dagen in China. Van 2006 tot 2010 was Vriesekoop correspondent voor NRC Handelsblad in Peking.

Traditie van grote Chinese tentoonstellingen

Aanleiding voor de lezing van Vriesekoop is de huidige tentoonsteling The Great Liao, alweer de derde grote tentoonstelling over China na Het Terracotta Leger van Xi’an in 2008, en De Gouden Eeuw van China in 2011. The Great Liao – Nomadendynastie uit Binnen-Mongolië (907-1125) vertelt het bijzondere verhaal van de machtige Liao-dynastie in de 10de en 11de eeuw. Een rijk dat zich uitstrekte over meer dan 4.000 km, van de Japanse zee in het oosten tot het Altajgebergte in het westen. Met ongeveer 145 kostbare voorwerpen, vooral afkomstig uit het Inner Mongolia Museum in Hohhot (China) geeft The Great Liao een beeld van de unieke en eigen cultuur van de Liao. Absoluut hoogtepunt in de tentoonstelling is het graf van de prinses van Chen, dat in 1986 door archeologen is ontdekt. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 29 oktober.