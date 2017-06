Lezing China-expert Garrie van Pinxteren

Assen – In de serie Te Gast in het Drents Museum komt op zondag 18 juni China-expert Garrie van Pinxteren naar Assen. In haar lezing – naar aanleiding van de publicatie Nederland door Chinese ogen – staat centraal waarom steeds meer Chinezen naar Nederland komen en wat hen zo in ons land aantrekt.

Van Pinxteren houdt haar lezing in het kader van de tentoonstelling The Great Liao – Nomadendynastie uit Binnen-Mongolië (907-1125), die nog tot en met 29 oktober in het Drents Museum te zien is. De lezing start om 13.00 uur en is gratis voor museumbezoekers. Na afloop is het mogelijk om het boek door Garrie van Pinxteren te laten signeren.

Nederland door Chinese ogen

De eerste Chinezen kwamen meer dan honderd jaar geleden naar Nederland om te wonen en werken. Wat hoopten zij te bereiken en hoe bevalt ons land hen? Garrie van Pinxteren vertelt op welke manier Chinezen tegen Nederland aankijken en de op- en misvattingen die hierbij bestaan. Vooral het beeld dat de Chinese media van ons land schetsen, speelt volgens Van Pinxteren een belangrijke rol bij de beslissing om wel of niet naar Nederland te komen. En hoe komt het toch dat Chinezen juist voor Nederland kiezen en niet voor een ander Europees land?

Garrie van Pinxteren

Garrie van Pinxteren doceert journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze woonde zo’n tien jaar in China, waar ze correspondent was voor NRC Handelsblad en NOS. Van Pinxteren is verbonden aan het LeidenAsiaCentre en deed onderzoek naar Chinezen in Nederland en hun motieven om naar ons land te emigreren. Haar bevindingen beschreef ze samen met haar collega Frank Pieke in het boek Nederland door Chinese ogen, dat in het voorjaar van 2017 is uitgebracht.

The Great Liao

De lezing van Van Pinxteren sluit aan bij de tentoonstelling The Great Liao – Nomadendynastie uit Binnen-Mongolië. Deze expositie vertelt het verhaal van een klein nomadenvolk dat in de 10de en 11de eeuw uitgroeide tot een Aziatische supermacht. Aan de hand van spectaculaire archeologische vondsten van de afgelopen 30 jaar krijgt de bezoeker een inkijk in de unieke cultuur. The Great Liao is nog tot en met 29 oktober 2017 in het Drents Museum te zien.