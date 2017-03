Lezing ‘Het leven van de wolf’

Assen – Op donderdag 16 maart is er in het Duurzaamheidscentrum een lezing over de wolf in Drenthe.

De wolf in Nederland

De wolf duikt af en toe in ons land al op en zijn terugkeer lijkt onvermijdelijk. Sommigen zien dit moment met angst tegemoet en anderen met bewondering. Wat is de wolf eigenlijk voor dier? Is hij echt zo woest als de beeldvorming doet geloven? Vanavond vertelt Dick Klees over de allround atleet die de wolf is. Hij gaat in op de ecologie en het gedrag van de wolf. In welke omgeving voelt hij zich thuis? Wat is de kans dat je een wolf tegenkomt en wat moet je dan doen?

Dick Klees

Dick Klees is als zelfstandig onderzoeker en natuurfotograaf sinds de jaren 1980 in de greep van marters, beren en wolven, waarvoor hij in veel projecten in binnen- en buitenland samenwerkt. Kort na de oprichting van Wolven in Nederland is hij tot dit samenwerkingsverband toegetreden.

De lezing wordt gegeven door Dick Klees (Wolven in Nederland) en start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Kosten: € 5,- p.p.

Aanmelden is noodzakelijk en kan via duurzaamheidscentrum@assen.nl. (vol = vol)

Waar: Duurzaamheidscentrum Assen, Bosrand 2, 9401 SL Assen

Wanneer: donderdag 16 maart a.s.

Tijd: 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)

Kosten: € 5,00 per persoon

Foto: M. Babtist