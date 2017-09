Lezing Trans Mongolië Express op zaterdag 30 september

Assen – Al vanaf 1987 komt hij in Mongolië en inmiddels heeft hij ontelbare malen de Trans Mongolië Express reis gemaakt. Addie Schiphorst Preuper – Honorair Consul van Mongolïë sinds 2010 – is op zaterdag 30 september de bijzondere gastspreker in het Drents Museum in Assen. In het kader van de tentoonstelling The Great Liao vertelt Schiphorst Preuper over zijn ervaringen gedurende de 9.000 kilometer lange treinreis. De lezing begint om 13.00 uur en is gratis voor museumbezoekers.

Trans Mongolië Express

Addie Schiphorst Preuper neemt de bezoekers mee op een virtuele reis door drie spectaculaire landen. Maak kennis met het gevarieerde Rusland, beginnend bij het magische Rode Plein in Moskou en vervolgens dwars door het eindeloze Siberië. Kleine houten huisjes met rokende schoorstenen en het mysterieuze Baikalmeer schieten aan je voorbij. De volgende halte is Mongolië, met eindeloze steppen, kuddes wilde paarden en rondtrekkende nomaden. Beleef het echte Mongoolse bestaan en slaap in een traditionele gers, proef het lokale eten en verzorg samen de dieren. De 9.000 kilometer lange treinreis eindigt in het veelzijdige China. Een droom van bijna iedere wereldreiziger, lopen over de Chinese Muur. De Trans Mongolië Express staat garant voor een onvergetelijke ervaring.

The Great Liao nog tot en met 29 oktober

De lezing over de Trans Mongolië Express vindt plaats in het kader van de grote archeologische tentoonstelling The Great Liao – Nomadendynastie uit Binnen-Mongolië (907-1125). Deze internationale expositie vertelt het bijzondere verhaal van de machtige Liao-dynastie in de 10de en 11de eeuw. Een rijk dat zich uitstrekte over meer dan 4.000 kilometer, van de Japanse zee in het oosten tot het Altajgebergte in het westen. Aan de hand van spectaculaire archeologische vondsten van de afgelopen 30 jaar krijgt de bezoeker een unieke inkijk in de cultuur van de Liao. Je waant je op de uitgestrekte steppe van Centraal Azië. Nog nooit eerder zijn de Liao-schatten in Nederland te zien geweest. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 29 oktober.