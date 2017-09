Lezing Wielie Elhorst tijdens Regenboogweek

Assen – Hoewel de acceptatie van seksuele en gender diversiteit in kerken toeneemt, organiseren de meeste kerken geen activiteiten om lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) te ondersteunen. Ze vinden het niet wenselijk, het heeft geen prioriteit of ze weten niet wat te doen.

Op 10 oktober 2017 geeft Wielie Elhorst een lezing in Assen. Elhorst is de eerste en enige predikant in Nederland met een speciale opdracht voor LHBT’s. In de lezing geeft hij argumenten waarom het nog steeds nodig is om voor deze groep iets te doen en legt hij uit wat kerken en gelovigen dan kunnen doen. De lezing begint om 20.00 uur in kerkelijk centrum De Bron, Einthovenstraat 28, te Assen. Na de lezing is er ruimte voor discussie en onderling gesprek.

In juni riep Dominee Dirk de Bree nog op om in elke kerk een roze of LHBT-kring te beginnen. Is dat een haalbaar idee? Wat zouden kerken of gelovigen nog meer kunnen doen om gelovige LHBT’s te steunen? Is dat in Nederland anno 2017 nog wel nodig? Is de groep van LHBT’s niet te klein om iets voor te doen?

Over deze vragen spreekt Wielie Elhorst. Sinds een jaar is hij predikant voor de Protestantse Kerk Amsterdam met als bijzondere opdracht de LHBT-gemeenschap. Daarnaast is hij een van de voorzitters van het European Forum of LGBT Christian Groups.

Wielie Elhorst is in Assen op uitnodiging van COC Groningen & Drenthe. De lezing is onderdeel van de Regenboogweek, die dit jaar voor het eerst in de provincie Drenthe wordt gehouden.