Dé locatie van de toekomst voor Somcom

Assen – Om de werkzaamheden uit te kunnen breiden, was SOMCOM op zoek naar een grotere locatie in Assen. Met het pand aan de Europaweg-Noord is die droomlocatie nu gevonden. De computer- en telecomreparateur is hiermee klaar voor de toekomst.

Nieuwe initiatieven en nieuwe activiteiten

SOMCOM heeft grote toekomstplannen die vragen om veel ruimte. Eigenaar Carlo Sommeling was daarom samen met zijn personeel op zoek naar een groter pand in Assen waarin alle mooie plannen kunnen worden verwezenlijkt. Met het bedrijfspand aan de Europaweg-Noord 7a heeft het servicebedrijf zijn droomlocatie nu gevonden. “Gratis parkeren, een centrale ligging en een locatie die heel goed bereikbaar is”, somt eigenaar Carlo Sommeling de voordelen op.

SOMCOM trekt rond 1 september in het nieuwe pand, nabij woonwijk Marsdijk en bouwmarkt Gamma. Al eerder sloten de deuren van de vestiging in Bovensmilde. De locatie aan de Oude Molenstraat in Assen blijft tot aan de verhuizing open.

SOMCOM-lab

Op die nieuwe locatie vinden straks dezelfde werkzaamheden plaats door dezelfde mensen. De werkzaamheden worden alleen uitgebreid met diverse nieuwe activiteiten. Eén van die nieuwe activiteiten is de ‘pick up & return-service’. Klanten die niet naar de winkel kunnen komen, kunnen vanaf dan hun apparaten via een koeriersdienst ter reparatie aanbieden. “We komen dus straks echt naar de mensen toe. Daar leent het pand zich ook uitstekend voor. Er is veel ruimte voor een magazijn, dus we kunnen veel spullen opslaan.”

Dat komt ook goed van pas bij de gespecialiseerde telefoon- en computerreparaties die het bedrijf gaat aanbieden aan bedrijven en consumenten in het gehele land. “In ons SOMCOM-lab kunnen we microreparaties doen. Daar hebben we in het nieuwe pand ook alle ruimte voor. Onze expertise hebben we de afgelopen tijd nog meer verfijnd. We kunnen steeds meer. Waar anderen afhaken, kunnen wij nog wel eens succes hebben”, legt Sommeling enthousiast uit.

Webshop

De magazijnruimte is ook uitstekend geschikt voor de webshop waar de medewerkers van SOMCOM op dit moment aan werken. In de webshop gaat het servicebedrijf alle producten en diensten die zij leveren aanbieden. “Zo is niet iedereen op de hoogte van onze game pc-lijn. We maken game pc’s op maat en willen onze gamelijn – MOCMOS gaming – verder uitrollen. De webshop biedt ons daar de uitgelezen kans voor.”

Award

SOMCOM kreeg donderdag nog meer mooi nieuws te horen. Het servicebedrijf bleek namelijk voor het vierde jaar op rij een award te hebben gewonnen voor ‘Servicebedrijf van het jaar’ en ‘Computerwinkel van het jaar’. “We zijn natuurlijk altijd blij met een award, maar dit keer zijn we toch wel extra blij. We hebben ons de laatste tijd op veel andere zaken geconcentreerd, zoals deze verhuizing. Alles om ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst. Het is dan extra fijn dat de klant ook dan onze service zo zegt te waarderen”, besluit Sommeling.

Email: info@somcom.nl

Telefoon: 0592 – 308 260

Tekst en foto’s: Somcom