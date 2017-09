Lustrum DNK: Ashton Brothers en het Noordpool Orkest

Assen – DNK viert op 22 september het 5-jarig bestaan van De Nieuwe Kolk én de opening van het theaterseizoen 2017-2018. Deze bijzondere gebeurtenis vieren genodigden en publiek tijdens ‘Orchestre Terrible’, een bijzondere coproductie tussen de Ashton Brothers en het Noordpool Orkest. Extra bijzonder omdat de productie slechts vier keer in heel Nederland te zien is.

Marcel Möring

Op 22 september 2012 opende Prinses Margriet De Nieuwe Kolk, thuishaven van o.a. de toenmalige Bibliotheek Assen en Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk. Nu, vijf jaar – en een vruchtbaar ‘huwelijk’ tussen de beide instellingen – later, viert DNK het eerste lustrum van het imposante gebouw. Omdat de bibliotheek in Assen ook haar 100-jarig jubileum viert, is Marcel Möring de bijzondere gast van deze avond. Hij schreef speciaal voor het 100-jarig jubileum het boek ‘Kleurentovenaar’, dat leden van de bibliotheek gratis in DNK kunnen afhalen vanaf 18.30 uur. Bovendien kunnen de leden hun exemplaar door Möring laten signeren.

Ashton Brothers & het Noordpool Orkest

Reinout Douma brengt met zijn Noordpool Orkest en de Ashton Brothers een spectaculair gevaarlijke samenwerking om het lustrum en de opening van het theaterseizoen te vieren. ‘Punk-rock variété’ van internationale allure met dat virtuoze, anarchistische orkest. ‘Orchestre Terrible’ is een flitsend spektakel waarbij de Ashton Brothers en het Noordpool Orkest de gevaarlijkste acts, de vreemdste trucs en de meest hilarische nummers omvormen tot een bonte mix van muziek, acrobatiek en tovenarij. Kaarten zijn nog te koop via dnk.nl.