Mantelzorgers beter in beeld door ondersteuning

Assen – Sinds 2016 krijgen mantelzorgers in Assen jaarlijks 100 euro. Op deze manier laat de gemeente haar waardering blijken voor inwoners die zorgen voor iemand in hun directe omgeving. Mantelzorgers kunnen de 100 euro besteden in een speciale webshop. De gemeente wil ook de mogelijkheid bieden het bedrag uit te betalen. Ze gaat Vaart Welzijn vragen dit praktisch uit te werken.

Voordeel van deze manier van waarderen is dat inmiddels 500 extra mantelzorgers in beeld zijn gekomen bij de gemeente. Dit maakt het mogelijk hun ondersteuning te bieden. Hierover heeft de gemeente afspraken gemaakt met Vaart welzijn.

Via de website www.informelezorgassen.nl kunnen mantelzorgers eenvoudig de waardering aanvragen. Ze krijgen dan een voucher die zij kunnen inwisselen bij bedrijven en instellingen in Assen. De website is eind vorig jaar als een van de eerste in Nederland gelanceerd. Dit jaar maakten al 1.400 mantelzorgers hiervan gebruik. Met het besluit van het college om de hoogte van de waardering voor mantelzorgers te verdubbelen, is het aantal inwoners dat de waardering aanvraagt sterk gestegen. Zij gebruiken de voucher met name voor het boodschappenpakket. Daar is nu de mogelijkheid bijgekomen om het bedrag ook in contanten te krijgen.

Welzijnsorganisatie Vaart Welzijn behandelt de aanvragen. De gemeente heeft met Vaart afspraken gemaakt over het beter in beeld brengen van mantelzorgers. Mede door meer bekendheid te geven aan de ondersteuning van mantelzorg, moet het aantal inwoners dat de waardering aanvraagt dit jaar verder toenemen tot 1.500. Buurtteams hebben de opdracht om met mantelzorgers in gesprek te gaan om te bepalen of zij behoefte hebben aan ondersteuning. Dit moet voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.