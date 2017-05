Bij Mary’s Hair & Color krijgen klanten de tijd en kwaliteit die ze verdienen

Assen – Drie jaar geleden startte Marianne Oosterhof haar eigen kapsalon. Op 12 mei 2014 knipte ze haar eerste klant in haar salon Mary’s Hair & Color aan de Rolderstraat in Assen. Afgelopen vrijdag vierde ze een klein feestje om haar klanten te bedanken.

Marianne begon met de kappersopleiding rond haar 15e, 16e jaar. Ze werkte destijds vier dagen in een salon en ging één dag in de week naar school. Het was dus bijna een fulltime baan. Ze wilde altijd al kapster worden. En nu heeft ze sinds drie jaar een eigen salon, Mary’s Hair & Color.

Marianne: “Ik wilde altijd al kapster worden, van kleins af aan. Alle barbiepoppen waren altijd kaal, werden geknipt en gekleurd. Ik was er eigenlijk altijd al mee bezig. Dat was wel heel opvallend. Ik wist eigenlijk heel vroeg al dat ik kapster wilde worden”.

Creativiteit

Het mooie aan het kappersvak vindt Marianne dat ze haar creativiteit kwijt kan. Daarom vindt ze het werk ook heel erg leuk. Marianne: “Als je het goed doet, heb je de hele dag blije mensen. Dat jij dat kan doen, dat je iemand heel anders kan maken qua uiterlijk. Of dat je iemand net wat krachtiger kan maken in het gezicht. Dat heb ik allemaal in de hand. Dat is best wel bijzonder eigenlijk, dat jij dat mag doen”. Marianne vindt het een eer dat mensen haar dat toevertrouwen.

Sinds haar opleiding werkte ze altijd in loondienst. Drie jaar geleden zette ze de stap om voor zichzelf te beginnen. Daardoor kan ze ook alle tijd nemen voor haar klanten. Heel belangrijk, volgens Marianne. Klanten hoeven bij haar niet (lang) te wachten als ze een afspraak hebben. Er wordt voldoende tijd ingepland voor iedere klant.

Tijd voor iedere klant

“Dat vind ik nu gewoon het allerfijnste. Ik kan er nu gewoon alle tijd voor nemen”. Niet meer onder de tijdsdruk staan vindt ze erg fijn. “Alle mensen krijgen nu de tijd en kwaliteit die ze verdienen”. Marianne wil niet dat klanten het gevoel krijgen dat ze tussendoor worden geknipt. “Het is natuurlijk niet fijn voor de kapster dat ze moet wachten op haar klanten, maar de klant maakt ook tijd ervoor vrij. Het is ook hun kostbare tijd. Het is een wisselwerking. Hoe kan ik van jullie verwachten dat jullie op tijd zijn, als ik altijd te laat ben”. Marianne heeft liever zelf wat meer tijd vrij dan dat klanten moeten wachten. Dat is de reden dat Marianne werkt volgens afspraak; tijd voor iedere klant.

Leuke Kapsalon van 2015

Twee jaar geleden deed ze mee met de verkiezing van de Leukste Kapsalon van 2015. Een verkiezing die ze uiteindelijk ook heeft gewonnen. Het is niet moeilijk om de aandacht van een klant te trekken, maar de kunst is om ze te houden, aldus Marianne. Ze beschikt inmiddels over een vaste klantenkring, wat zorgt voor een volle agenda. Het is aan te raden om bijtijds een afspraak te maken, al zijn er uiteraard af en toe last-minute mogelijkheden om geknipt te worden. Hiervoor kan men de agenda online raadplegen, waarna men zelf een afspraak kan maken. Bellen voor een afspraak kan uiteraard ook.

Natuurlijke producten

Moroccanoil is haar favoriete merk verzorgingsproducten. Het zijn producten op basis van zuivere arganolie. Het laat echter geen vet achter, zoals veel andere oliën wel doen. Natuurlijke producten, zonder sulfaten en parabenen, erg belangrijk voor de hoofdhuid. Het werken met natuurlijke producten vindt Marianne erg belangrijk.

Dankbaar

Vanwege het driejarige bestaan was er voor iedere klant een lekkernij van Marienis Bakery. Op haar Facebookpagina schrijft Marianne over dit heuglijke moment:

“Ik was 24 jaar en begon aan een spannende reis, een reis die jullie allemaal heel mooi hebben ingekleurd voor me. Ik wil jullie hier heel erg voor bedanken, zonder jullie was het niet gelukt! Thank you all”.

Dankbare woorden van een kapster die de kunst van het knippen, kleuren en stylen verstaat, maar die ook zeker beseft dat ze het zonder haar klanten niet redt. Een vrouw die met beide voeten op de aarde staat. De publiciteit zoeken doet ze liever niet. Het is voor haar belangrijk dat de klant met een blij tevreden gezicht de salon verlaat, daar draait het bij Marianne om.

Het lukt haar trouwens prima om blije gezichten en tevreden klanten te krijgen, getuige de lovende reacties op de Facebookpagina van haar salon:

Recensies

“Marianne is een super gezellige en lieve kapster, die haar vak verstaat. Eerlijk in advies en wat een kennis in huis. Ik ben super blij dat Marianne op mijn pad is gekomen. Mijn krullen zijn nog nooit zo mooi geweest door het goede knippen en de mooie producten die ik heb aangeschaft op advies. Een feestje om in de stoel te zitten bij Mary’s”.

“Maar wat mij ook altijd opvalt, ze heeft productkennis. Ze weet over al haar producten van alles te vertellen. Een echte vakguru. Ik dacht ook altijd dat ik vreselijk nekhaar had, maar door haar knipkunst blijkt dat helemaal niet zo te zijn!”

“Ik ben al overal geweest en vroeger zelf ook kapster geweest.Maar Marianne is een kunstenares in het kleuren.Zij heeft een fantastisch kleur gevoel en werkt precies.Daarnaast werkt zij met mooie producten die zeer verzorgend zijn”.

Mary’s Hair & Color

Rolderstraat 36

9401 AT Assen

Telefoon: 0592 – 42 13 70

Mail: info@maryshair.nl

Website: www.maryshair.nl

Facebook: Mary’s Hair & Color (Facebook)

Tekst: M. Babtist

Foto: Mary’s Hair & Color