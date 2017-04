Meisje van Yde pronkt op de Kop van de Vaart

Assen – Vanmiddag werd aan de Kop van de Vaart een gouden hologram van het meisje van Yde onthuld. “Het echte goud” is het thema van de museumweek. Het meisje van Yde wordt gezien als het echte goud van Drenthe. Jeanine Bults-Bijker was vanmiddag aanwezig, maakte foto’s en een verslag.

Het verhaal van Jeanine:

Ons echte goud – Assen

Tijdens de nationale museumweek zetten musea in heel Nederland de pronkstukken in de etalage. In Assen betekent dit dat het meisje van Yde centraal staat. Zij is onderdeel van de vaste collectie van het Drents Museum. Het meisje van Yde werd slecht 16 jaar jong. In 1897 werd zij gevonden in het veen bij Yde, ze lag toen bijna 2000 jaar in het veen.

Om 16.00 uur begon de opening, veel mensen in Assen gaven aan deze oproep gehoor. Een mooie opkomst voor een bijzondere opening.

De zwarte koepel die plaats heeft op de kop van de vaart is vanmiddag officieel geopend. De enthousiaste presentatie was in handen van Klaas van Kruistum. De opening werd omlijst door een optreden van Tangarine, zij schreven een nummer speciaal voor het meisje van Yde.

Nadat het optreden was het tijd voor de officiële opening. Dit werd gedaan door de Burgemeester van Assen, de Burgemeester van de gemeente Tynaarlo (daar ligt het dorpje Yde), de mannen van Tangarine en de conservator van het Drents museum.

Na de officiële opening, mochten de eerste liefhebbers naar binnen, terwijl ik in de rij stond te wachten heb ik Klaas even gesproken, hij vertelde dat hij het oprecht leuk vond om het over musea te hebben, dat musea erg belangrijk zijn voor de toekomst, als we maar willen leren van het verleden. Afgelopen zondag was hij in Dordrecht geweest bij de opening van letterkast, dit heeft het onderwijs in begin van de 19e eeuw zo onwijs veranderd, en verbeterd. Dat moet je koesteren en wordt deze week dus ook mee gepronkt.

Het bezoek aan de koepel was betoverend, een elfachtige verschijning vertelt wat ze de jaren van haar aanwezigheid in het Drents museum heeft meegemaakt. Je moet jezelf laten onderdompelen door het verhaal van dit meisje.

De koepel is te bezoeken t/m zondag 9 april te bekijken. Bezoekers kunnen gratis naar binnen.

Activiteiten rond Meisje van Yde:

Lezing Mysterie in het veen

Op een drukkend warme dag in het voorjaar van 1897 vinden veenarbeiders Willem Emmens (28 jaar) en Hendrik Barkhof (19 jaar) een lichaam in het veen bij Yde. Het gaat om een jong meisje. ‘Het meisje van Yde’ belandt in het Drents Museum. Daar is ze de afgelopen honderd jaar intensief onderzocht. Inmiddels is ze met afstand de bekendste Drent uit de geschiedenis. Tijdens de gratis lezing vertelt onze museumdocent uitgebreid over de vondst in het veen, over het onderzoek en over de wereld waarin het meisje leefde.

Voor wie: volwassenen

Wanneer: woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 7 april 2017

Tijd: 13.00 uur

Kosten: gratis voor museumbezoekers (gedurende deze data bedraagt de entreeprijs € 8,00)

Familielezing, spel en verhaal Mysterie van het Meisje van Yde

Hoe komt een meisje van zestien jaar oud in het veen terecht? Dit mysterie staat centraal in een familielezing, spel en verhaal over het meisje van Yde. Je hoort over de vondst en hoe het team van onderzoekers in de loop van ruim honderd jaar tijd steeds meer te weten komt over het leven van het meisje van Yde. Elk uur start een nieuwe ronde met de drie onderdelen (familielezing, spel en verhaal).

Voor wie: families

Wanneer: zaterdag 8 en zondag 9 april 2017

Tijd: 13.00 uur / 14.00 / 15.00 uur

Kosten: gratis voor museumbezoekers (gedurende deze data bedraagt de entreeprijs € 8,00)

Foto’s en tekst: Jeanine Bults-Bijker – JaJo Fotografie, ook te volgen op Facebook