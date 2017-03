Meisje van Yde in de schijnwerpers tijdens Nationale Museumweek

Assen – Op dinsdag 4 april 2017 wordt aan de Kop van de Vaart in Assen een Gouden Hologram onthuld van het Meisje van Yde. Deze onthulling is een van de hoogtepunten van de Nationale Museumweek, die van maandag 3 april tot en met zondag 9 april plaatsvindt. Rondom het Meisje van Yde organiseert het Drents Museum tijdens de Museumweek diverse activiteiten.

Zo zijn er gratis lezingen over het Meisje van Yde voor volwassenen en families met kinderen. Voor scholen in Assen zijn er speciale programma’s. Bezoekers aan het Gouden Hologram ontvangen tijdens de Nationale Museumweek een voucher met drie euro korting op de entree van het Drents Museum.

Onthulling Gouden Hologram 4 april

Tijdens de Nationale Museumweek siert een enorme, zwarte koepel de Kop van de Vaart in Assen. Binnenin verrijst het Meisje van Yde in de vorm van een Gouden Hologram. De onthulling van het hologram vindt plaats op dinsdag 4 april om 16.00 uur. De koepel met daarin het Gouden Hologram van het Meisje van Yde is alleen tijdens de Nationale Museumweek te zien, van 4 tot en met 9 april.

Activiteit rond Meisje van Yde in Drents Museum

Ook in het Drents Museum is tijdens de Museumweek van alles te beleven. Van 4 tot en met 7 april is er dagelijks om 13.00 uur voor volwassenen de gratis lezing Mysterie in het Veen. De vondst van het meisje in het veen in 1897 staat hierin centraal. Daarnaast gaat de museumdocent in op het onderzoek naar het Meisje van Yde en de wereld waarin zij leefde.

Zaterdag 8 en zondag 9 april zijn er familielezingen, waarbij door middel van spel en verhaal wordt uitgebeeld op welke manier onderzoekers door de jaren heen steeds meer te weten zijn gekomen over het meisje in het veen. Deze gratis familielezing start beide dagen om 13.00, 14.00 en 15.00 uur.

Speciale programma’s voor scholen

Het Drents Museum nodigt scholen in Assen uit om het Gouden Hologram te komen bewonderen, gecombineerd met een speciaal programma waarin leerlingen alles leren over het Meisje van Yde. Een verhalenverteller neemt de scholieren mee naar de tijd waarin het meisje leefde en vertelt hoe zij in het veen terecht is gekomen. Het verhaal duurt een half uur en is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. Daarna kunnen de leerlingen het Gouden Hologram bewonderen aan de Kop van de Vaart.

Nationale Museumweek

De Nationale Museumweek is een initiatief van de Museumvereniging. Doel is zo veel mogelijk mensen in aanraking te brengen met de prachtige museumcollecties die Nederland rijk is. Tijdens de Museumweek zetten ruim 400 musea hun pronkstukken in de etalage. Op die manier kan niemand meer om ‘ons échte goud’ heen. De Nationale Museumweek loopt van 3 tot en met 9 april.