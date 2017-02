In Memoriam: Mister TT, Jaap Timmer (1939-2017)

Assen – “Vandaag bereikte mij het trieste nieuws dat Jaap Timmer na een kort ziekbed gisteren is overleden op 77-jarige leeftijd. Jaap heb ik leren kennen op het TT Circuit waar ik ondertussen al meer dan 20 jaar kind aan huis ben. Met Jaap heb ik in de loop van de jaren een bijzondere band opgebouwd. Met Jaap sprak ik regelmatig op bijeenkomsten over motorsport, maar om in de trant van Jaap zelf te blijven een anekdote.

Het zal ergens geweest zijn in 2003 dat ik voor een bespreking afreisde naar Spanje alwaar ik een afsprak had met de PR mensen van het Seedorf Racing Team. Ik deed voor hun het Nederlandse content aangaande persberichten etc. Om deze deal voor elkaar te maken vloog ik naar Valencia om ze te ontmoeten op het Ricardo Tormo Circuit in het nabijgelegen Cheste.

Aangekomen op dit Spaanse circuit meldde ik mij bij het Welcome Center. Echter helaas geen toegangspas geregeld tot het circuit en niemand van het Seedorf Racing Team bereikbaar. Daar stond ik dan. Veel bellen en wachten en uiteindelijk na een paar uur mijn intrek maar genomen in het hotel in Valencia. Ik belde met de toenmalige perschef van het TT Circuit, wijlen Willem Lute. Ik vertelde mijn verhaal van de deal met Seedorf, maar dat ik het team nimmer kon bereiken daar deze in voorbereiding zaten met het raceteam en door de drukte de paddockpas vergeten waren.

Willem zou even in de ronde gaan belde….en ja hoor. Niet veel later gaat de telefoon. “Met Jaap Timmer”……of ik een paddockpas nodig had? Jaap had een pas geregeld via de IRTA en liet deze klaar leggen bij het Welcome Center. Direct naar het circuit terug met de taxi en eindelijk een pas! De deal met Seedorf werd later gesloten en sindsdien gaf ik overal waar ik zeker wist Jaap te treffen steevast een Balmoral sigaar aan Jaap.

Jaap bedankt voor al het mooiste wat ik later allemaal samen met je mocht beleven. Ik zal je nooit vergeten. Rust zacht m’n oude vriend.”

Tekst en Foto: Harry de Jong

(Piet Knijnenburg en Jaap Timmer, tijdens de opening van de Tour de TT)

Jaap Timmer na jaren weer herenigd met de motor van zijn vader Geert Timmer, aangekocht door de veiligmeester motoren van Catawiki)

Voor de geïnteresseerden:

Op de website van In en om Assen.nl is een heel stuk geschiedenis te lezen over de TT en Jaap Timmer.