Michael van der Mark naar Gamma Racing Day

Assen – Bezoekers van de GAMMA Racing Day kunnen zaterdag 5 of zondag 6 augustus GRATIS genieten van spectaculaire demonstratieronden van motorcoureur Michael van der Mark op zijn Pata Yamaha YZF-R1 World Superbike machine op het TT Circuit Assen. De Yamaha fabriekscoureur is met zijn exclusieve Yamaha Superbike de eerste wereldtopper die is bevestigd voor het demonstratieprogramma van het grootste gecombineerde auto-, motor- en kartrace-evenement van Europa.

Wereldtopper

De 24-jarige Van der Mark geldt als een wereldtopper in het wereldkampioenschap Superbike. Reeds in zijn debuutjaar in de Supersportklasse streed de Rotterdammer mee om de prijzen en het jaar erop werd hij gekroond tot wereldkampioen in die categorie. Diezelfde progressie had hij eerder al getoond in het Europees kampioenschap Superstock waar hij ook in zijn tweede seizoen al de titel wist te pakken. Daarnaast is Van der Mark tweevoudig winnaar in successie van de prestigieuze 8 Uren van Suzuka in Japan. Van der Mark heeft in de Superbikeklasse negen podiumplaatsen en één ‘pole position’ op zijn naam staan. Inmiddels is Michael fabriekscoureur voor het Pata Yamaha Official WorldSBK team. Kort geleden boekte hij zijn beste resultaat tot nu toe op de Yamaha R1 door op eigen bodem als vierde over de streep te komen in de tweede race van de Nederlandse ronde in het WK Superbike op het TT Circuit Assen.

Drie Yamaha motorraces op één dag

Yamaha is sinds 2012 officieel ‘motorpartner’ van de GAMMA Racing Day en is naast de komst van wereldtopper Van der Mark tevens verantwoordelijk voor een primeur in de wereld van het motorracen. Nooit eerder werden er op één dag drie op elkaar aansluitende en vergelijkbare wegrace klassen van één merk verreden. Op zondag 6 augustus starten de motorcoureurs in respectievelijk de YZF-R125 Cup – powered by GAMMA, de Yamaha YZF-R3 Cup en de Yamaha YZF-R6-Dunlop-Cup. Voor de heren en dames coureurs staat er veel op het spel want zij racen tijdens de GAMMA Racing Day voor traditioneel volgepakte tribunes én… onder het toeziend oog van wereldtopper Michael van der Mark!

De GAMMA Racing Day staat te boek als het grootste gecombineerde auto-, motor- en kartrace-evenement in Europa. Met het GRATIS toegangsbewijs verkrijgbaar vanaf juni bij onder meer GAMMA Bouwmarkten en op www.gammaracingday.nl trakteert de GAMMA Racing Day op professionele racedagen met een unieke sfeer. Kaarten voor de paddock zijn online verkrijgbaar vanaf 5 Euro voor de vrijdag tot 25 Euro voor het hele weekend. Kinderen tot 12 jaar hebben GRATIS paddocktoegang.

Foto: M. Babtist