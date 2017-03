Miranda Louwes zet stap in de zijspanwereld

Assen – In 2012 startte de Dutch Sidecar Racing Association (DSRA) met hun Sidecar Experience-project. Middels dit project stellen ze o.a. een zijspan beschikbaar, voor een seizoen, om de drempel voor nieuwe deelnemers aan de zijspanklasse te verlagen. Vanuit de DSRA kunnen ze rekenen op steun en ondersteuning op praktisch gebied.

Ieder jaar organiseren ze een opstapdag waar potentiële deelnemers kennis kunnen maken met de zijspansport. Eén van die deelnemers is de 24-jarige Miranda Louwes. Ze werd enthousiast en werd uitgenodigd voor een gesprek. Uiteindelijk werd zij gekozen als bakkenist voor het nieuwe DSRA Experience Team, met Rogier Weekers als rijder. De licentiecursus is inmiddels begonnen en bestaat uit één theoriedag en drie praktijkdagen. De eerste praktijkdag is op zondag 12 maart op de Junior Track bij het TT-circuit in Assen. De andere twee praktijkdagen zijn op circuit Val de Vienne in Frankrijk, eind maart. Tevens zal in Frankrijk het theorie-examen worden afgenomen.

Miranda Louwes stelt zich voor:

Even voorstellen…

Ik ben Miranda Louwes en ik ben 24 jaar en woon in Zevenhuizen(GN). Het circuit in Assen is eigenlijk als een thuis voor mij. Zelf heb ik een Kawasaki Z750 en rijdt ik met mooi weer. Ben er vaak te vinden bij de trainingen en races van mijn broertje die OW-cup rijdt. Ook heb ik verschillende circuits in Duitsland en België gezien. Als de zijspannen reden bij verschillende evenementen bleef ik vaak tot het laatst om die race nog te zien.

Ik krijg er een enorme kick van hoe de rijder en de passagier de juiste samenwerking vormen en de hoge snelheid natuurlijk! Leek me toch weleens gaaf om zoiets te proberen maarja waar…? Via via hoorde ik dat er één keer in het jaar een opstapdag is in Lelystad. Dit was mijn kans om het eens te proberen, dus ik daar heen met mijn vader. Iedereen die mee deed aan de opstapdag werd ingedeeld bij een zijspan en kregen begeleiding van de bakkenist die met dat span reed.

Je begon bij de basis omdat het natuurlijk allemaal ongewoon is kwa houding dus we reden per persoon 2 rondjes mee. Na de eerste twee rondjes mee rijden gaf het me al een kick omdat het niet een standaard sport is. Door zo’n hele dag mee rijden leer je best snel en kon je eigenlijk mee maken wat een “echte bakkenist” allemaal moet doen! Nou ik kan je vertellen dat is niet niks. Het jaar daarna heb ik me weer opgegeven voor de opstapdag en toen dacht ik ik zou hier toch wel meer mee willen doen. Het leek me sowieso al een hele ervaring om een race-licentie te gaan halen om is een keer mee te rijden met een zijspan.

Toen las ik op Facebook dat ze het DSRA-Experience Sidecar elk seizoen beschikbaar stellen voor een nieuw team om die een steuntje in de rug te geven. Dat maakte me wel nieuwsgierig en wilde er wel wat meer informatie over weten toen ben ik uitgenodigd voor een gesprek (waar Rogier naast mij zat). Na een dikke week kreeg ik te horen dat ik ben uitgekozen om als bakkenist mee te rijden met ONK/IDM wedstrijden seizoen 2017! Super gaaf natuurlijk en een super ervaring om alles goed te leren zowel op het circuit als daarnaast en het hele seizoen begeleiding van een ervaren team.

Dezelfde avond kreeg ik te horen dat Rogier uitgekozen was als rijder. We kenden elkaar niet. Meteen dezelfde avond hebben we nog gebeld om het leuke nieuws te delen. We zaten eigenlijk direct op een goeie golflengte kwa racen betreft. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt en een soort van taakverdeling gemaakt. We hebben er echt ontzettend veel zin in en jullie zullen binnenkort meer van ons horen! En we gaan onze uiterste best doen om er een topseizoen van te maken!

Wilt u uw bedrijfsnaam of logo op het zijspan ? Dat kan in de vorm van een sticker! U ondersteunt daarmee dit nieuwe team, met een vrouw als bakkenist. Zoals de ervaring heeft geleerd (als voorbeeld: Ilse de Haas, bakkenist uit Assen) trekt een team met een vrouwelijke bakkenist altijd veel aandacht van de media en dus zal uw naam vaak in beeld komen. Voor meer informatie en kosten kunt u contact opnemen met mirandalouwes92@live.nl. Andere ondersteuning in de vorm van materiaal of diensten is ook van harte welkom.

Foto’s: Auke Louwes , ook te volgen op Facebook Auke’s Fotografie