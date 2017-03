Missie: “verspreiden van liefde en positiviteit”

Assen – Oud-vluchteling Mo Hersi (31) uit Almere is op dit moment 800 kilometer door Nederland aan het lopen om Nederland te verbinden met elkaar. Hij legt zijn avontuur zonder geld op zak af en doet beroep op de goedheid van burgers over het hele land.

George Arakel bood hem onderdak aan toen Mo Hersi in Groningen was. George kwam op tienjarige leeftijd met zijn moeder en zus als asielzoeker naar Nederland. Hij is de bedenker en oprichter van Voorbeeld Allochtoon. Zijn biografie is te lezen op zijn persoonlijke website George Arakel.

George is de auteur van het boek "Voorbeeld Allochtoon – Persoonlijk succes is een keuze".

Vorig jaar toonde George zijn betrokkenheid bij de broers Isaacs, die aan het strijden waren voor een verblijfsvergunning. De broers vluchtten op jonge leeftijd uit Sierra Leone en kregen begin december eindelijk, na 15 jaar, een verblijfsvergunning.

George, een positieve inspirerende man, die op zijn website aandacht schenkt aan Mo Hersi. Mo Hersi, ook iemand die positief in het leven staat en aandacht wil vragen voor saamhorigheid. Twee mannen met een missie. Twee mannen die het verdienen om genoemd te worden.

Met de toestemming van George plaatsen we zijn nieuwsitem over Mo Hersi:

==

Maandag 6 maart vertrok Hersi uit zijn woonplaats in Almere. In 31 dagen wil hij 800 kilometer te voet afleggen. Hij liep van Almere naar Groningen en legt zijn reis verder af naar Maastricht via het asielzoekerscentrum waar hij vroeger als kind heeft verbleven. Met zijn wandeltocht wil Hersi aandacht vragen voor verbinding en saamhorigheid.

“Ik wil mensen mijn verhaal vertellen en wil de verhalen van mensen horen. Ik wil met mensen in gesprek raken, elkaar leren kennen in plaats van bang voor elkaar te zijn,” zegt Hersi.

Boodschap

Hij noemt zijn wandeltocht ‘’The messenger’’. In iedere stad of ieder dorp waar hij komt, neemt hij een boodschap mee voor de volgende. De boodschap kan van iemand op straat zijn of van iemand die hem geholpen heeft. Zo levert hij van plaats tot plaats een boodschap af. Vooral de boodschap van liefde en verbinding.

Zijn eigen boodschap is dat hij wil laten zien dat hij trots is op zijn Ethiopische afkomst en zijn Nederlandse burgerschap. “Ik wil laten zien dat mijn afkomst en mijn burgerschap elkaar niet in de weg hoeven te zitten. Ik wil laten zien dat ik ook Nederland ben en dat we allemaal Nederland zijn.”

Goedheid van de mens

Tijdens zijn reis doet Hersi beroep op de goedheid van de mens. Hij heeft geen geld mee. Eten en drinken kan hij dus niet zelf kopen, hij kan ook geen hotels boeken om een slaapplek te hebben. “Ik bel bij mensen aan, vertel ze mijn verhaal en vraag of ze me willen helpen door mij een slaapplaats aan te bieden,” vertelt Hersi. Ook voedsel regelt hij op dezelfde manier. Inmiddels heeft Hersi elke nacht een slaapplaats gehad.

Afgelopen weekend sliep hij in Groningen bij Voorbeeld Allochtoon. Voetenspecialist Cihan Vural uit Schiedam zag Hersi bij Hart van Nederland en besloot om naar Groningen te rijden om gratis de voeten van Hersi te behandelen, zodat hij niet meer mank liep. Hij bracht zelfs wandelschoenen mee en gaf deze cadeau aan Hersi. “Helden bestaan nog, echt waar, de mensheid is zo goed. Ik word enorm geholpen door veel mensen,” vertelt Hersi.

Vluchtelingenwerk

Met de loopactie door Nederland wil Hersi geld inzamelen voor Vluchtelingenwerk. Onderweg mag Hersi geen geld aannemen. Wie graag wil helpen, kan online een gewenst bedrag hier doneren. Alles wat Hersi ophaalt aan donaties gaat 100% naar vluchtelingenwerk.

We wensen Hersi heel veel succes toe de komende dagen en weken!

Tekst: George Arakel

Foto Mo Hersi (boven het artikel): George Arakel

==

Mo Hersi wandelde van Groningen naar Assen, waar hij onderdak aangeboden kreeg bij Best Western City Hotel de Jonge. Inmiddels heeft Mo Hersi al 300 kilometer door Nederland gelopen. Zijn verhaal is te volgen via de Facebookpagina Mo Hersi.

Voor meer informatie:

* Voorbeeld Allochtoon

* George Arakel

* Doneren Mo Hersi