Mondharpen op Zomerfestival Assen 11 juni

Assen – Maak kennis met de mondharp, een oeroud muziekinstrument. Niet te verwarren met de mondharmonica. De oudste vondsten – van circa 3000 jaar geleden – komen uit Binnen-Mongolië. Het instrument is o.a. wijdverbreid in Schotland, India, Vietnam, Indonesië, Italië en Oostenrijk. Daarmee past de mondharp ook in vele muzikale tradities.

In Nederland kent men de mondharp sinds de 14e eeuw en was onder andere geliefd bij kloosterlingen, reizigers, en narren. Er circuleren verhalen over extatische heksen, het aanroepen van dierengeesten en jongens die hun verliefdheid uitten met mondharpspel. Het instrument wordt ook gebruikt voor genezende krachten. In de sjamanistische overlevering hebben mondharpspelers macht over de geesten, die bang zijn voor het geluid van ijzer. Aan het eind van de 19e eeuw raakte de mondharp in de vergetelheid met zo nu en dan een opleving in de moderne tijd.

Op het Zomerfestival Assen loopt René Paes ~ mondharpenspecialist ~ als marskramer rond op het festivalterrein om de wonderbaarlijke klanken van zijn mondharpen te laten horen. Ook weet hij veel te vertellen over de geschiedenis van de mondharp, én geeft hij tips hoe je dit instrument zelf kunt bespelen, individueel en in de vorm van miniworkshops.

René Paes geeft workshops én optredens met mondharpen door het hele land. Zo heeft hij meegewerkt in programma’s van Zwarte Cross, Taribush Kuna, TivoliVredenburg, en op vele andere locaties. Ook zijn artikelen van hem over de mondharp gepubliceerd in diverse magazines en deelt hij via blogs zijn kennis over mondharpen op www.oermuziek.nl. Hij heeft hiermee als doel om de mondharp voor de vergetelheid te behoeden en mensen enthousiast te maken zelf mondharp te gaan spelen.

Er valt natuurlijk ook nog veel meer te beleven op het Zomerfestival! Mis dit evenement niet!

Wanneer: 11 juni 2017

Tijd: 11.00 – 16.00 uur

Waar: Duurzaamheidscentrum Assen

Adres: Bosrand 2, 9401 SL Assen

Kosten: Gratis

Website: Duurzaamheidscentrum Assen, Zomerfestival

Tekst en foto: René Paes, www.oermuziek.nl