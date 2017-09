Motorrace trainingen bij RACE-KIDS in herfst en winter

Assen – Al 5 jaar organiseren we samen met onze partners promotie-, opstap- en trainingsdagen. Dat blijven we ook doen. Nieuw aspect in de herfst en winterperiode wordt de uitbreiding naar een race-opleiding die specifiek zal voorbereiden op de nieuwe KNMV 2018 wegrace competitie voor jeugd. We beschikken over opleiding- en competitie motoren, 2Takt en 4Takt, zowel in pocketbike (minimoto) als schakelmotor formaat (minibike NSF/NSR).

We richten ons op groepstrainingen en kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot 14 jaar. Uniek zijn we met een actieve groepstaak voor de ouder. Op een leuke wijze draagt dat bij aan een gezellige sfeer en zeker ook het ontwikkeltraject van alle coureurs. Relatief warm en vooral droog trainen we de gehele winterperiode. Jouw kind traint met leeftijdsgenootjes en strijd op een sportieve manier tijdens de oefenraces.

Aanmelden voor komende zaterdag 30 september in Hedel, of de dag erna, 1 oktober in Etten-Leur, is nog mogelijk. Op 8 oktober trainen we in samenwerking met onze partner, sportbond KNMV, op het Junior-track in Assen. Bij het aanmelden kan je meerdere data aanvinken.

Ben je onverhoopt verhinderd, geen punt, dat kost niets. Je betaald uitsluitend als je meedoet. We bieden tegen een zeer aantrekkelijk ‘dag-prijs’ het gebruik (huur) van een veilige outfit, kindvriendelijke motoren en een ervaren en spontaan begeleidingsteam. Landelijk verspreide trainingslocaties en gereserveerde data staan vermeld op onze website, op het tabblad Aanmelden.

Website: www.race-kids.nl

Foto: M. Babtist