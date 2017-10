Muziekfestival Popronde in Drents Museum

Assen – Op donderdag 19 oktober komt het landelijke muziekfestival Popronde weer naar Assen. Dit jaar zijn Lisa Nora en LGHTNNG te gast in het Drents Museum om hun unieke sound te laten horen. Vanaf 20.45 uur gaat het festival van start in Grandcafé Krul. Lisa Nora geeft om 16.45 uur in de Museumshop een voorproefje. De optredens in de avond zijn gratis toegankelijk via de groepsentree van het Drents Museum (Brink 3).

Lisa Nora en LGHTNNG

In Assen betreden 26 acts het podium op 16 locaties in de stad. Allerlei muziekstijlen komen voorbij, van Americana, Singer/songwriter en Avant-garde tot Metal, Punk en Electro. Lisa Nora en LGHTNNG brengen hun muzikale performance ten gehore in Grandcafé Krul. Nora, winnares van muziekcompetitie Art Rocks 2016, vult het café met haar verfijnde gitaarspel en verwijzingen naar Ierse folkmuziek. De 80’s synthpop-klanken van LGHTNNG zijn soms rustig en treurig, dan weer opwekkend en dansbaar.

Popronde

Over Popronde

Popronde is een landelijk reizend festival dat elk najaar in de periode van september tot en met november plaatsvindt in een 40-tal steden door het hele land. In 2017 strijkt Popronde neer in 41 steden: van Leeuwarden tot Middelburg, van Venlo tot Alkmaar en van Deventer tot Den Haag, geen stad is veilig! De deelnemende podia zijn cafes, galeries, theatertjes, platenzaken, kerken en clubs in het centrum van een stad. Eén avond in het jaar zijn zij de etalage voor de nieuwe generatie popmuzikanten en is het centrum het festivalterrein.

De Popronde is in elke stad gratis toegankelijk.

De Popronde is voor (nog) onbekende bands de mogelijkheid zich te presenteren buiten de eigen regio en intensieve tour-en speelervaring op te doen. De programmering is niet gebonden aan een muziekstijl en geeft een overzicht van wat op live muziekgebied – buiten de mainstream om – in Nederland gebeurt. Van metal tot hiphop, van singer-songwriters tot drum ’n bass, van rock tot blues, bijna elk genre is vertegenwoordigd. Jaarlijks worden +- 135 bands uit de circa 1300 aanmeldingen geselecteerd. De Popronde is een showcasefestival en bevat zeker geen wedstrijdelement!

Het publiek kan gewapend met een programmaboekje van act naar act ‘zappen’. De bands die spelen zijn afkomstig uit heel Nederland en krijgen middels de Popronde de mogelijkheid zich te presenteren voor publiek, pers en programmeurs van plaatselijke podia en festivals. Popronde is een kweekvijver en het festival is een opstap naar zalen en festivals buiten de eigen regio, naar een groter publiek en naar een mooie carriere in de muziekbusiness. Voorbeelden van deelnemers uit het verleden die het ver hebben geschopt: Racoon, De Staat, Handsome Poets, Marike Jager, Dotan, Chef’ Special, Go Back to the Zoo, John Coffey, Blaudzun, Mister & Mississippi, Case Mayfield, Rondé, Roosbeef, Kensington, The Brahms, Pauw, Lucky Fonz III en Haevn.

De Popronde speelt in op de afnemende speelmogelijkheden voor bands. Het is voor beginnende bands – hoe goed ook – vaak moeilijk om buiten hun eigen regio optredens te regelen en publiek te trekken. De opzet van Popronde – veel spannende bands op aantrekkelijke locaties en ook nog eens gratis toegankelijk – weet wel publiek te trekken en aandacht te genereren voor (nog onbekende) bands.

Middels de Popronde touren deze talentvolle acts door heel Nederland, bouwen hun naam op, breiden hun netwerk uit en bereiken zodoende veel – voor hun – nieuw publiek.

De Popronde vindt plaats in een circuit van laagdrempelige locaties die onderling verschillen qua grootte en sfeer. Daardoor kan men op 1 avond, gratis, veel bands checken. Daarbij ligt het accent niet op “namen of trekkers”, maar op een divers, veelzijdig en kwalitatief goed programma. Op deze wijze wordt het voor publiek aantrekkelijk nieuwe bands te ontdekken in eigen stad bij podia – die normaliter niet of nauwelijks programmeren – op onderlinge loopafstand in sfeervolle setting.

Website: www.popronde,.nl