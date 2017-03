Nieuwe technieken kunst maken in JackLab DNK

Assen – In de maand maart bezoeken verschillende basisschoolgroepen uit Assen het Drents Museum en het JackLab van DNK. Tijdens een rondleiding in het museum krijgen de kinderen uitleg over het realisme als kunststroom en de Peredvizhniki kunstenaars in Rusland. Vol inspiratie gaan ze vervolgens zelf kunst maken in het JackLab in DNK.

Deze samenwerking tussen het Drents Museum en DNK creëert een uniek aanbod voor scholen om kunstonderwijs tot leven te wekken.

Van scholier tot hedendaags kunstenaar

Begin maart nam een groep uit de bovenbouw van CBS Het Octaaf deel aan het kunstprogramma. Ze begonnen met de rondleiding in het Drents Museum die gegeven werd door Kerensa Strijker van DNK. Zij vertelde enthousiast over het rebelse en vernieuwende karakter van de Peredvizhniki. Kerensa zegt over het geven van de rondleiding: “De kinderen luisteren aandachtig en stellen veel vragen. Je merkt dat ze het leuk vinden om meer te horen over wat ze zien.”

In de bibliotheek van DNK krijgen de scholieren op de Touchwand een verdere uitleg te zien over vernieuwende kunststromen. Vervolgens gaat iedereen in het JackLab aan de slag met de nieuwste technieken, zoals 3D printen en laseren, om daarmee een eigen kunstwerk te maken. Net zoals de hedendaagse kunstenaars die ook vernieuwende kunsttechnieken gebruiken, bijvoorbeeld Joris Laarman. Het resultaat: een mooie verzameling kunst van wellicht dé kunstenaars van de toekomst.

Samenwerking Drents Museum en DNK

De lessenserie over Peredvizhniki en vernieuwende kunsttechnieken is een vervolg op de samenwerking tussen het Drents Museum en DNK tijdens de opening vorig jaar van de tentoonstelling ‘Peredvizhniki, Russisch Realisme rond Repin 1870-1900’.

Foto’s: M. Babtist