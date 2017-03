NL Doet – Slingeborgh: “Prachtig, allemaal herinneringen”

Assen – Het Oranje Fonds organiseerde 10 en 11 maart weer NL Doet. Ze willen hiermee laten zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. De Lionsclub in Assen is al diverse jaren actief bij zorgcentrum De Slingeborgh in Assen.

De bewoners werd een rondrit door Drenthe aangeboden. Men had de keuze uit een busrit of een rit in één van de prachtige luxe auto’s. Voor de mensen die geen rondrit wilden, werd er in het huis iets gezelligs georganiseerd.

De dag begon rond 10:00 uur met een gezamenlijk koffiemoment, uiteraard met iets lekkers, waarna een welkomstwoord volgde:

“Dag lieve mensen, wij komen hier al een aantal jaren, het tweede weekend van maart, om jullie een leuke morgen/middag/dag te bezorgen. Wat ik daar zelf heel erg leuk aan vind, dat zult u zelf ook vinden, dat als ik weer thuis kom, dan heb ik niet alleen een heel tevreden gevoel. Dan zeggen mijn vrouw en ik tegen elkaar ‘Jongens, de lente is weer begonnen’. We kwamen aanrijden en we zagen hier buiten tegen de muur al diverse stoelen staan. Ik denk dat er gisteren al van de zon genoten is. De zomer komt er weer aan, de lente gaan beginnen, en wij gaan met u een tochtje maken. We hebben een aantal auto’s. Sommige mensen hebben ingeschreven om met de bus te gaan. De bussen volgen hun eigen route. De mensen die in de auto zitten mogen zelf hun route bepalen. Dus als ik straks mensen in de auto krijg, dan kijken we elkaar eens even aan en dan zeg ik: ‘Waar willen jullie vandaag naar toe ?’. Als je zegt ‘Ik wil naar Amsterdam’, … dát doen we niet. Maar als u zegt: Ik heb in Smilde gewoond en wil daar nog weleens kijken, dan kan dat. Laten we er een fijne dag van maken. Ik wens iedereen heel veel plezier”.

Ongeveer 40 bewoners genoten vervolgens van een rondrit. De activiteitenbegeleiding had een keurige lijst met namen en bij vertrek werden de namen van de bewoners netjes afgevinkt. Er werd in meerdere groepen gereden. De eerste groep vertrok rond half elf en was een uur later weer terug bij de Slingeborgh.

Jan Sijbring van de Lions vertelde dat ze een mooie rondrit hebben gemaakt: “Ekehaar, Geelbroek, Eleveld, Dianaheide, Grolloo”. Eén van de dames vroeg na afloop: “Mag ik nog wel een keer weer mee ?”. En vervolgens: “Het was heel leuk, ik heb echt genoten. Echt even eruit. Het was prachtig”. Dankbaar stapte ze naar binnen en ging weer naar haar eigen appartement.

De volgende auto keert terug van de rit en de deur gaat open: “Hartstikke mooi. Oh schitterend ! Oh, prachtig allemaal herinneringen. Vanavond kunnen we niet slapen. Veel teveel gezien”, mevrouw is helemaal onder de indruk en grijpt mijn handen vast. Ze heeft grote ogen waarin de blijdschap is te lezen.

Iedere bewoner die mee is geweest sprak lovende woorden. Zo ook een meneer die bij Jan Kuipers van de Lions in de auto zat: “Het was prachtig, dankjewel”.

Jan: “Wat meneer allemaal vertelt, mooie verhalen. We zijn ook nog even langs Het Kanaal geweest, bij de sluis”. En meneer vulde aan: “Dan konden die schippers zo vreselijk schelden, hè, die kerels, als die schippersvrouwen bij de sluis stonden en die maakten een foutje” en vervolgens herhaalde meneer letterlijk de tekst van toen, in het dialect. Jan werd meerdere malen bedankt door meneer: “Het was leuk, heel leuk”. Toen Jan Kuipers uit het zicht verdwenen was, zei meneer nog: “Die man, die is ook zo leuk. Wat was het gezellig”.

Die glimlach, die dankbaarheid, daar deden de Lions en het activiteitenteam het voor. Zoals mevrouw al zei: “Prachtig, allemaal herinneringen …”.

Tekst en foto’s: M. Babtist