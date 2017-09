Oktobermaand Kindermaand met volop gratis activiteiten

Assen – In oktober vindt in heel Drenthe het project Oktobermaand Kindermaand plaats. Musea, theaters, muziek- en dansscholen, ateliers, bibliotheken en molens openen hun deuren en organiseren gratis activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Ook in de gemeente Assen.

Bij Rapunsel Kinderboeken & meer wordt een rampenactiviteit georganiseerd en leest Mirjam Mous voor uit “Een spook(t)huis voor Fiene”. In De Nieuwe Kolk vindt het Dummie de Mummie festival plaats en het Drents Museum organiseert familielezingen over wereldberoemde grafvondsten.

Theater en dans

Dansen kan bij Jan Postema Dansstudio, Malu Dance Company en 1Love Dance Center. Kinderen kunnen hier lessen volgen in verschillende dansstijlen. Toneelspelen kan bij Ros Theater en Musical School Drenthe tijdens een workshop ‘Acteren kun je leren’. Honk N JeugdTheaterSchool Drenthe organiseert een theaterkermis met workshops. En bij Roodpaleis kunnen kinderen samen met hun vader of moeder, opa of oma een verhalenvoorstelling maken. In DNK organiseert Garage TDI een magische wandeling door het theater en natuurlijk ontbreekt in de herfstvakantie het JeugdTheaterFestival in Podium Zuidhaege niet.

Muziek en circus

Muziekinstrumenten uitproberen kan bij de toetsenclub van Klankrijk Drenthe en bij Mercurius Marching & Showband. En de muzikale sterren van nu zien optreden kan bij Muziekkamer Assen en Harmonieorkest Eendracht. Kinderen die dol zijn op het circus, kunnen zelf sluipen als een tijger en stampen als een olifant bij Kinderpraktijk Vlinder. En het is “Feest in het circus” omdat Jeugdcircus Bombari 40 jaar bestaat!

3D kunstwerk

Bij Digital Art Factory mogen kinderen een eigen 3D kunstwerk maken. Met speciaal gereedschap kan een glas gegrafeerd worden bij Goud- en zilversmederij Forêt d’Or. Om te weten hoe het leven van een weeskind vroeger was, kunnen kinderen zich voor een middag inschrijven als weeskind bij het Drents Archief.

Een uitgebreide beschrijving van alle activiteiten in Assen en de overige elf Drentse gemeenten is te vinden op www.kindermaand.nl.