Opa- en omadagen in het Drents Museum

Assen – Maak de reis van een weeskind in de 19de eeuw. Er zijn bijna geen weeskinderen meer in Nederland. Gelukkig maar! Ongeveer tweehonderd jaar geleden was dit wel anders.

Kinderen zonder ouders kwamen toen vaak terecht in een weeshuis. In het Drentse Veenhuizen zijn begin 19de eeuw drie enorme gebouwen neergezet om alle weeskinderen in Nederland op te vangen. Hoe verliep de reis naar het weeshuis en hoe zag het leven van een weeskind eruit? Ontdek het met je grootouders tijdens de opa- en omadagen op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 februari 2017 in de voorjaarsvakantie. Jullie reis start in het Drents Museum en eindigt in het Drents Archief. Het programma wordt doorlopend aangeboden van 13.00 tot 17.00 uur.

Weesroute Drents Museum – Drents Archief

Bij de Infobalie in het Drents Museum krijg je een zakboekje met informatie en opdrachten die je met je grootouders kunt doen. Zo sta je samen stil bij de schilderijen van de Russische kunstenaars in de tentoonstelling Peredvizhniki. Zij hebben in de 19de eeuw onder meer het leven van weeskinderen geschilderd. Met een echte virtual reality bril lijkt het net of je als wees de reis naar Veenhuizen maakt. In het Drents Archief vangen de weesvader en weesmoeder je op. Zij zorgen voor de inschrijving in het weeshuis. Daarna ga je snel aan de slag, want er moet gewerkt worden! In de spinnerij om geld te verdienen voor klompen of een schort. Als beloning mag je aardappelbrood proeven. Bovendien leer je de directeur van het weeshuis, Johannes van den Bosch, kennen. Als je ontslagbrief wordt ondertekend, dan mag je het weeshuis verlaten!

Entree opa- en omadagen

Kinderen tot 18 jaar hebben gratis toegang. Opa’s, oma’s en andere volwassenen betalen bij de start (Drents Museum) € 12,- voor het totale programma. Voor Museumkaarthouders, Vrienden van het Drents Archief of het Drents Museum en beschermers van Het Drentse Landschap is de entree € 5,-. Aanmelden is niet nodig.

Samenwerkingsverband

Dit programma is een samenwerking tussen het Drents Archief, het Drents Museum, Het Drentse Landschap, ICO Centrum voor Kunst & Cultuur, Digital Art Factory (DAF) en Bitter en Zoet.