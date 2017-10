Open Huis bij Gastouderbureau SamSam

Assen – Op zaterdag 14 oktober tussen 10.30 en 12.30 uur zet GastOuderBureau SamSam de deur open voor belangstellende ouders die meer willen weten over gastouderopvang. GastOuderBureau SamSam heeft een uitgebreid netwerk van gastouders in de gemeenten Assen en Midden Drenthe.

Buiten de medewerkers van SamSam zijn ook een aantal van deze gastouders aanwezig om te vertellen over hun werk en hun samenwerking met SamSam. Ouders kunnen deze dag langskomen aan de Stationsstraat 9 in Assen om informatie te ontvangen over de mogelijkheden van gastouderopvang, de financiën en overige vragen.

Kleinschalige opvang

Gastouderopvang is kleinschalige, flexibele kinderopvang in een huiselijke setting voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. De opvang vind plaats bij de gastouder thuis, voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt en komt in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.

Kom vrijblijvend langs en maak kennis met SamSam!

Website: www.gobsamsam.nl